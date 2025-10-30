Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, împreună cu zece muzicieni supraviețuitori ai incendiului de la Clubul Colectiv, lansează The Memento Project, un proiect caritabil și comemorativ dedicat victimelor tragediilor din România din ultimul deceniu. Prin reinterpretarea acustică și reorchestrarea a două piese emblematice ale trupei, "The Day We Die" și "The Cage", proiectul aduce un omagiu celor pierduți în tragedia din Colectiv. Fondurile strânse vor fi direcționate către Asociația "În numele lui Alexandru", care sprijină victimele arsurilor și familiile acestora.

The Memento Project reprezintă prima apariție publică a solistului Andrei Găluț după 10 ani de absență de pe scena muzicală, din cauza tratamentelor medicale, traumelor suferite și a operațiilor de reconstrucție, la care este nevoit în continuare să se supună, potrivit Agerpres.

Proiectul reunește nume importante din undergroundul românesc:

"The Day We Die": Cristian Răducanu (Bucium) la tobe, Vlad Bușcă (L.O.S.T.) la bas, Cosmin Lupu la chitară și voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Alex Penescu la pian, Costin Dumitrache la mellotron, Mihai Balabaș (Bucium) la vioară și Andrei Găluț (Goodbye to Gravity) la voce & chitară.

"The Cage": Pavlos Popovici (The Longest Heartbreak) la tobe, Andrei Zamfir la bas, Cosmin Lupu la chitară & voce, Mircea Becherescu la chitară, Mihai Grecea la chitară, Costin Dumitrache la chitară și Andrei Găluț (Goodbye to Gravity) la voce & chitară.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Cele două piese reprezintă ambele albume ale formației. The Cage a fost single-ul pentru care am realizat, în 2012, primul nostru videoclip artistic, iar The Day We Die este piesa care a devenit emblematică în mișcările civice anti-corupție din țară. Am văzut versurile ei scrise pe pancarte și pe mașini, brodate pe haine și purtate în sufletele oamenilor care își doresc schimbarea în bine a României. Am început să lucrez la aceste variante ale melodiilor ca parte a procesului meu de recuperare, încă de pe patul de spital. M-am folosit de chitară atât ca sprijin în procedurile medicale dureroase de recăpătare a mobilității mâinilor și brațelor, cât și ca suport psihic în anii tulburi și extrem de grei, care au urmat incendiului. (...) Ideea numelui de Memento mi s-a părut potrivită pentru acest proiect muzical, care vine să marcheze punctul comemorativ de 10 ani. Cred că oamenii trebuie să-și amintească ce ni s-a întâmplat și sper ca acest omagiu să-i inspire să aducă partea lor de bine în lume. Doar împreună putem să lăsăm acest loc mai frumos, mai sigur și mai cinstit decât l-am moștenit", a transmis Andrei Găluț.

Toate fondurile strânse ca urmare a exploatării videoclipului și a pieselor vor fi donate Asociației "În numele lui Alexandru", înființată de Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru Hogea, tânărul de 19 ani care a murit din cauza infecțiilor nosocomiale contractate în spitalele românești.

"În numele lui Alexandru" oferă sprijin persoanelor care au suferit arsuri și familiilor acestora. Cei care doresc să facă donații directe către asociație, o pot face în contul acesteia, direcționând 3,5% din impozitul pe venit sau 20% din impozitul pe profit al companiei. Toate detaliile sunt disponibile pe https://www.innumeleluialexandru.ro/doneaza/.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰