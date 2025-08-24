Sondaj CURS: 60% dintre bucureşteni consideră că oraşul se îndreaptă în direcţia greşită. Motivele invocate
Conform unui sondaj CURS, aglomeraţia, nivelul de trai, curăţenia şi poluarea sunt principalele probleme ale Bucureştiului. Pe locul cinci se află termoficarea, iar două treimi din bucureşteni consideră că oraşul merge într-o direcţie greşită, scrie News.ro.
Întrebaţi care este principala problemă a municipiului Bucureşti care ar trebui rezolvată cu prioritate de Primărie, 17% au indicat traficul şi tot 17% au indicat nivelul de trai, în timp ce 16% au indicat curăţenia, iar 14% poluarea, 10% spitalele şi 8% termoficarea.
Pe ultimele locuri sunt parcările şi transportul în comun.
60% dintre cei chestionaţi spun că Bucureştiul se îndreaptă într-o direcţie greşită, iar 33% spun că direcţia este bună.
Sondajul a fost realizat în perioada 12 - 22 august, pe un eşantion de 1.100 de persoane reprezentând populaţia adultă din Bucureşti. Datele au fost culese faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor. Marja maximă de eroare este +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.
