Şi cu banii daţi, şi fără loc de muncă. Zeci de şoferi români de TIR au fost înşelaţi de o firmă de recrutare fantomă. Falşii angajatori promiteau joburi bine plătite în Europa, în schimbul unui comision. Tariful ajungea şi la o mie de euro. Candidaţii aflau că au căzut în plasa unor escroci în timp ce erau pe drum, cu bagajele făcute, spre viitorul loc de muncă. Puțini reușesc să își mai recupereze banii.

Sorin trebuia să ajungă la muncă în Germania. Oferta a găsit-o online, iar detaliile l-au convins rapid. 2700 de euro i s-au promis pentru un post de şofer profesionist.

"Sunt firme de recrutări sau alți șoferi interpuși de șefii lor, care pentru un comision de 300, 500, până la 1000 de euro, duc acolo șoferii. Te prostesc înainte la telefon", a declarat Sorin, șofer păgubit.

Păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania

După ce șoferii profesioniști erau abordați pe internet, iar escrocii reușeau să le câștige încrederea, erau îndemnați să trimită un așa-zis comision pentru intermediere. De cele mai multe ori, suma varia între 100 și 400 de euro.

Condiţiile de muncă urmau să fie negociate la faţa locului, în Germania. Înainte să plece spre noul angajator, firma de recrutare fantomă cerea comisionul în avans. Banii erau viraţi prin transfer bancar sau într-un cont digital. În realitate, sumele ajungeau în buzunarul escrocilor, nicidecum la vreun angajator din vest.

1500 de kilometri a mers Sorin până şi-a dat seama că a luat plasă. Când s-a văzut şi fără bani, şi fără loc de muncă a încercat să supravieţuiască cum a putut.

"Mai rămâi acolo o lună ca să nu vii chiar falit acasă. Rămâi acolo o lună și stai cum poți și vii acasă.

Am venit acasă fără bani, fără nimic", a declarat Sorin, șofer păgubit.

Zeci de şoferi profesionişti sunt păţiţi. Reprezentanții firmelor de transport atrag atenția că astfel de escrocherii sunt tot mai dese.

"La ora actuală într-adevăr este un deficit de conducători auto atestaţi pentru transportul de marfă şi de persoane. Cred că cel mai sigur mod este să mergi tot prin referinţă, să ai recomandarea unui alt coleg, conducător auto care efectiv a lucrat la compania respectivă", a declarat Beniamin Lucescu, preşedinte FORT Romania.

"Verificați întotdeauna existența firmei la care urmează să lucrați. Agențiile acreditate sunt singurele care pot media legal ofertele de muncă. Nu trimiteți bani sau documente persoanelor necunoscute", a declarat Cătălina Toma, Poliția Capitalei.

La o simplă căutare pe internet, apar mii de astfel de anunțuri, atât din țară, cât și din străinătate. Doar că, de cele mai multe ori, informațiile care ar putea confirma veridicitatea ofertelor sunt puține.

