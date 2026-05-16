Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, convocat în urma avertizărilor meteo și hidro

Ministra Mediului Diana Buzoianu a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), constituit la nivelul MMAP, ca urmare a avertizărilor meteorologice și hidrologice Cod portocaliu și Cod galben.

de Redactia Observator

la 16.05.2026 , 14:45
"S-a impus convocarea acestui CMSU ținând cont de evoluția hidrometeorologică din următoarele zile, când vremea se va răci semnificativ. Se impune o atenție deosebită în județele unde este emis Cod Porocaliu de inundații deoarece sunt prognozate cantități importante de precipitații, unele chiar în intervale scurte. Nu putem exclude producerea de evenimente deosebite și, tocmai de aceea, se impune menținerea fluxului informațional cu toate autoritățile", a declarat secretarul de stat din Ministerul Mediului, Raul Pop, conform Mediafax.

El arată că Apele Române a informat că a trimis deja o adresă pentru pregolirea acumulărilor din zonele vizate de Cod Portocaliu.

IGSU a anunțat, de asemenea, măsuri pentru suplimentarea capacității de intervenție prin trimiterea în sprijin a unor forțe și mijloace din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență din alte județe.

Astfel, ISU Mureș acționează în sprijinul ISU Vâlcea cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 4 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă. ISU Brașov intervine în sprijinul ISU Argeș cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 2 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă. Iar ISU Covasna acordă sprijin ISU Dâmbovița cu 2 autocamioane de intervenție, 2 motopompe remorcabile, 2 motopompe transportabile, 2 bărci cu motor, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă.

Totodată, pentru avertizarea persoanelor din zonele vizate de vremea rea, la nivelul județelor Argeș, Dâmbovița, Vâlcea, precum si în zona de nord a județelor Gorj și Prahova a fost transmis un mesaj de informare prin sistemul RO-ALERT.

Meteorologii și hidrologii au emis sâmbătă mai multe avertizări Cod porticaliu și Cod galben de ploi și posibile inundații.

