Spitalul Sfântul Ioan din Capitală seamănă mai degrabă cu un şantier decât cu o instituţie medicală. Consultaţiile din ambulatoriu se desfăşoară prin praf şi moloz, iar curtea e plină de materiale de construcţii. Conducerea susţine că disconfortul nu poate fi evitat deoarece au loc lucrări ample de reabilitare termică şi energetică. Iar pacienţii se întreabă de ce nu a fost închis spitalul în timpul lucrărilor de amploare.

Pereți dărâmați, saci de ciment, bormașini și muncitori care lucrează chiar lângă cabinetele medicale. Așa arată holul unei secţii din cadrul spitalului Sfântul Ioan din București. Pacienții așteaptă la rând în praf și zgomot.

"Distrucţie maximă. Și era totul distrus pe holuri. E normal? NU. Ar trebui să schimbe asta", crede un român. "Ştiţi ce e în policlinica aia? Aţi intrat? E dărâmată toată", spune altcineva, pe camera ascunsă.

Pacienţii cu dizabilităţi locomotorii ajung cu greu la controale printre atâtea capcane: "Eu m-am speriat când am intrat în policlinică, cade policlinica pe oameni".

Pentru a ajunge în interiorul spitalului, pacienții trebuie să treacă prin curtea care arată mai degrabă ca un șantier decât ca o cale de acces într-o unitate sanitară. Trebuie să fim atenți pe unde pășim, pentru că peste tot în curte sunt gropi, materiale de construcții și chiar utilaje.

Normele cer ca spitalele să fie sigure, igienice și bine organizate, cu spațiile de lucru separate de zonele medicale. La "Sfântul Ioan", însă, șantierul și actul medical se desfășoară în același timp.

"N-ar trebui să se facă atunci când sunt pacienții și consultațiile.Logic și normal ar fi să închidă spitalul și să le renoveze, fără pacienți, fără doctori, fără absolut nimic", crede un român.

"Arată momentan rău. Cu praf, cu dezordine, cu imposibilitatea ca oamenii să acceadă către secțiile, către specialitățile dorite. Orice act medical trebuie făcut în condiții maxime de siguranță, de curățenie, de stare septică și aseptică, totul să fie cum trebuie", spune un medic.

Iar praful nu e singura problemă. În saloane e aglomerație, paturile sunt puține, iar pacienții stau înghesuiți, spun cei internați: "Ce-i acolo la chirurgie vasculară. Nu sunt paturi, nu sunt. Sunt mulţi pacienţi. Îi bagă pe unde poate. În camere, pe canapele, pe unde poate".

Conducerea spitalului recunoaște că sunt probleme, dar susţine că nu are ce face. Dă vina pe faptul că sunt în derulare două șantiere majore care vizează reabilitarea clădirii și construirea unei maternități.

