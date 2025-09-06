Anul şcolar începe fără restricţii de circulaţie în centrul Capitalei. De astăzi, şoferii pot merge din nou pe Splaiul Independenţei după ce constructorul a terminat prima fază a şantierului de la planşeul Unirii. Lucrările continuă acum în parc dar şi în zona fântânilor. Edilul Sectorului 4 spune însă că nu va mai fi nevoie de restricţii în trafic.

Splaiul Independenţei a fost deblocat după 3 luni de restricţii. Constructorul a încheiat prima etapă a lucrărilor de la Planşeul Unirii. Acum, şoferii pot circula din nou pe două din cele 3 benzi de circulaţie de pe tronsonul cuprins între Piața Națiunilor Unite și Piața Unirii, închis în luna iunie.

"Acum e ok că e weekend, dar în cursul săptămânii nu știum cum va fi. Dar e mai bine decât să fie închis. M-a surprins și pe mine că nu știam", spune un bucureştean.

O treime din planşeu a fost deja decopertat şi au fost montaţi 80 de stâlpi noi de susţinere dintr-un total de 254.

"Faza cea mai importantă a acestei lucrări a fost depăşită. Celelalte etape ale lucrării se vor desfăşura fără o perturbare deosebită a traficului în oraş", a declarat Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4.

Însă, dacă va fi nevoie, traficul ar putea fi complet blocat pe un întreg sens de circulaţie în zona fântânilor. Cealaltă variantă ar fi ca accesul maşinilor să fie restricţionat pe câte o bandă de circulaţie pe fiecare sens de mers.

Fântânile au fost deja demontate cu excepţia celei din mijloc care va rămâne în continuare aici pe perioada şantierului. Muncitorii lucrează de 3 luni în parcul Unirii şi urmează să înceapă săpăturile şi în această zonă unde vor decoperta planşeul şi vor monta stâlpi noi de susţinere.

Primarul general interimar a anunţat că odată cu finalizarea lucrărilor de la planşeu, linia de tramvai 32 va fi prelungită cu un kilometru, prin Piaţa Unirii.

"Pe finalul acestei lucrări, împreună cu Primăria Sector 4, vom lega tramvaiul de deasupra şi în sfârsit pe două mari linii, linia 32 prelungită va fi conectată pana la piaţa Sfântu Gheorghe şi va merge înainte", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

Pe perioada lucrărilor, râul Dâmboviţa a fost deviat în zonă prin două conducte care transportă apa pe sub Piaţa Unirii.

Noul planşeu va fi de două ori mai solid decât acum, pentru a putea susţine traficul. Cel vechi de aproape 100 de ani, acoperă râul Dâmboviţa, pasajul rutier şi metroul pe o lungime de 360 de metri. Dirijează apa pe sub pământ până în peretele pasajului rutier. De acolo, râul trece pe sub pasaj şi iese la suprafaţă lână magazinul Unirea. Şantierul ar trebui să fie gata în vara anului 2027.

