Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Crișana" Bihor avertizează asupra unui fenomen tot mai des întâlnit pe șoselele din județ: șoferi care urmăresc ambulanțe sau autospeciale aflate în misiune, punând astfel în pericol atât echipajele de intervenție, cât și viețile pacienților transportați.

Sport periculos pe șoselele din Bihor. Vitezomani cu BMW, filmați cum urmăresc ambulanţele în misiune - captura video Facebook

Potrivit unui mesaj postat de ISU Bihor pe rețelele de socializare, în luna august au fost înregistrate cel puțin două astfel de incidente grave, în care ambulanțele SMURD au fost urmărite de mașini imediat după ce au pornit în regim de urgență, cu semnalele acustice și luminoase activate.

Maşini filmate cum urmăresc ambulanţe în misiune, pe străzile din Bihor: "Pot avea consecințe tragice"

Cel mai recent caz s-a petrecut în data de 31 august, când șoferul unui BMW a fost filmat circulând cu viteză în spatele unei ambulanțe aflate în misiune, depășind marcajul continuu și punând în pericol atât echipajul, cât şi pacientul.

"Tragem un semnal de alarmă: urmărirea ambulanțelor și autospecialelor aflate în misiune pune vieți în pericol! În luna august, în județul Bihor, au fost surprinse cazuri în care șoferi imprudenți au circulat imediat în spatele ambulanțelor SMURD, cu viteză, încălcând marcajele rutiere și punând în pericol:

echipajele de intervenție,

pacienții care aveau nevoie urgentă de ajutor,

propria lor siguranță.

Reamintim: șoferii care aleg să urmeze ambulanțele NU pot anticipa traficul din față, iar o frânare bruscă poate provoca accidente grave. Astfel de comportamente sunt ilegale și pot avea consecințe tragice.

ISU Crișana face apel la responsabilitate și conștiință civică:

Respectați legea și regulile de circulație!

NU urmăriți ambulanțele și autospecialele aflate în misiune! Acestea NU sunt „ghid de trafic rapid”.

Lăsați salvatorii să ajungă în siguranță la cei care au nevoie de ajutor!

Orice secundă contează atunci când o ambulanță este în misiune. Viața celor aflați în suferință depinde și de modul în care fiecare dintre noi alege să respecte regulile de circulație", au transmis reprezentanţii ISU Crișana.

Imaginile surprinse în 31 august au fost transmise Poliției, care urmează să ia măsurile legale împotriva șoferului în cauză.

