Decizii cruciale pentru ţara noastră. Statele Unite vor trimite mai multe aeronave şi un contingent de militari în ţara noastră - decizie deja aprobată de preşedintele Nicuşor Dan.

În acelaşi timp, în România se va înfiinţa un Comandament NATO pentru Ucraina.

"Statele Unite ale Americii au decis să îşi întărească forţele din regiunea Mării Negre, pe fondul deteriorării situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, iar în acest context, oficialii de la Washington au cerut României să folosească baza aeriană Mihail Kogălniceanu ca bază de sprijin pentru misiunile pe care armata americană le-ar putea desfăşura în viitor pentru protejarea intereselor din Orientul Mijlociu", a explicat Marius Gîrlaşiu, reporter Observator.

Elementele vizate de americani

Articolul continuă după reclamă

"Concret, preşedintele Nicuşor Dan a consultat CSAT şi a informat Parlamentul României că a aprobat staţionarea şi desfăşurarea în ţara noastră a unor aeronave americane de realimentare, a unui contingent de militari americani, alături de forţe pentru protecţia acestor soldaţi americani şi, de asemenea, staţionarea unor aeronave de supraveghere şi recunoaştere. Toate aceste forţe americane vor fi desfăşurate în perioada următoare la baza Mihail Kogălniceanu şi vor fi gata să sprijine în orice moment eventualele operaţiuni militare pe care armata americană le-ar putea desfăşura în Orientul Mijlociu", a explicat reporterul Observator.

În plus, preşedintele Nicuşor Dan a cerut Parlamentului să aprobe înfiinţarea unui comandament NATO.

"Preşedintele Nicuşor Dan a cerut Parlamentului să aprobe înfiinţarea pe teritoriul ţării noastre a unui comandament NATO, un comandament care va funcţiona la baza aeriană de la Câmpia Turzii, un comandament care va avea rolul de a coordona ajutorul militar pentru Ucraina şi instruirea soldaţilor ucraineni", a explicat Marius Gîrlaşiu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰