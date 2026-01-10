Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Stațiunile montane, luate cu asalt după vacanță. Cât costă o zi pe pârtie la Poiana Braşov

Vacanța de iarnă s-a terminat, dar staţiunile montane au fost arhipline azi. Cea mai mare aglomeraţie a fost în Poiana Braşov, unde mii de schiori au vrut să urce în masivul Postăvarul. Peisajele de poveste și zăpada numai bună i-au făcut însă pe turiști să uite de timpul petrecut în așteptarea gondolei.

de Redactia Observator

la 10.01.2026 , 19:21

Așa a arătat astăzi zona de așteptare la urcarea în telegondola din Poiana Brașov. O coadă care părea interminabilă, însă turiștii nu s-au dat bătuți.

Aglomerație la instalațiile de transport pe cablu

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Cu toate că pare că nu mai este loc de aruncat nici măcar un ac, stațiunea este mai liberă față de perioada sărbătorilor.

"După cum se vede și cu coada e undeva la 80%. Față de săptămâna trecută când au fost în vacanță, e un pic mai bine", a declarat Daniel Pop, instructor de schi.

Cât costă o zi pe pârtie la Poiana Brașov

Un skipass în Poiana Brașov costă 240 de lei pe zi.

La Cârlibaba, în județul Suceava, stratul de zăpadă atinge 40 de centimetri, spre bucuria iubitorilor de sporturi de iarnă. Aici, un abonament pentru o zi la schi costă 165 de lei.

Condiţii perfecte au fost şi în staţiunea Şureanu, din Alba. Aici, stratul de zăpadă măsoară aproape un metru.

La Rânca, vedeta zilei a fost săniuța. Adulții nu au mai ținut cont de vârstă și s-au alăturat copiilor pe derdeluș.

Derdeluș improvizat pe malul Timișului

Şi pe digul de pe malul Timișului a fost amenajat un derdeluș uriaş.

"Vine muntele la Timișoara, e foarte fain, ne simțim așa, ca la Semenic, nu mă așteptam să fie chiar atât de multă lume, extrem de mulți copii", a spus un localnic.

Nu departe, în curtea unui afterschool s-a amenajat o pârtie de schi în toată regula.

Copiii de la oraș au adaptat și banalul om de zăpada. Anul acesta se poartă rața.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

partie poiana brasov schi preturi abonamente schi ranca zapada suceava
Înapoi la Homepage
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Evenimente » Stațiunile montane, luate cu asalt după vacanță. Cât costă o zi pe pârtie la Poiana Braşov