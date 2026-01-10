Vacanța de iarnă s-a terminat, dar staţiunile montane au fost arhipline azi. Cea mai mare aglomeraţie a fost în Poiana Braşov, unde mii de schiori au vrut să urce în masivul Postăvarul. Peisajele de poveste și zăpada numai bună i-au făcut însă pe turiști să uite de timpul petrecut în așteptarea gondolei.

Așa a arătat astăzi zona de așteptare la urcarea în telegondola din Poiana Brașov. O coadă care părea interminabilă, însă turiștii nu s-au dat bătuți.

Aglomerație la instalațiile de transport pe cablu

Cu toate că pare că nu mai este loc de aruncat nici măcar un ac, stațiunea este mai liberă față de perioada sărbătorilor.

"După cum se vede și cu coada e undeva la 80%. Față de săptămâna trecută când au fost în vacanță, e un pic mai bine", a declarat Daniel Pop, instructor de schi.

Cât costă o zi pe pârtie la Poiana Brașov

Un skipass în Poiana Brașov costă 240 de lei pe zi.

La Cârlibaba, în județul Suceava, stratul de zăpadă atinge 40 de centimetri, spre bucuria iubitorilor de sporturi de iarnă. Aici, un abonament pentru o zi la schi costă 165 de lei.

Condiţii perfecte au fost şi în staţiunea Şureanu, din Alba. Aici, stratul de zăpadă măsoară aproape un metru.

La Rânca, vedeta zilei a fost săniuța. Adulții nu au mai ținut cont de vârstă și s-au alăturat copiilor pe derdeluș.

Derdeluș improvizat pe malul Timișului

Şi pe digul de pe malul Timișului a fost amenajat un derdeluș uriaş.

"Vine muntele la Timișoara, e foarte fain, ne simțim așa, ca la Semenic, nu mă așteptam să fie chiar atât de multă lume, extrem de mulți copii", a spus un localnic.

Nu departe, în curtea unui afterschool s-a amenajat o pârtie de schi în toată regula.

Copiii de la oraș au adaptat și banalul om de zăpada. Anul acesta se poartă rața.

