"Stop" în toate direcțiile. Intersecția care le dă bătăi de cap șoferilor, în Galaţi

Câte un stop la fiecare intersecţie, indiferent de direcţie. Deşi pare un scenariu ireal pentru şoferi, a devenit realitate într-o comună din judeţul Galaţi. Iar asta înseamnă un singur lucru: indiferent din ce parte vin, şoferii trebuie să oprească. Edilul a dat şi soluţia pentru cei care nu ştiu cine are prioritate: mica înţelegere! Nu a fost, însă, suficient, astfel că primăria a fost amendată.

"Un stop aici, un stop acolo şi un stop acolo. Din orice direcţie vii, ai stop". Cu asta se confruntă şoferii care trec cu maşina zilnic prin comuna Vânători din Galați. Pentru ei, strada Dudului pare să fie captăt de linie. la propriu.

Într-o astfel de intersecţie în forma literei T sunt montate semne de circulaţie STOP la toate colţurile, asta însemană că şoferii trebuie să oprească complet maşinile, indiferent de direcţia din care vin. Doar că cei mai mulţi nu fac acest lucru şi circulă după cum consideră ei că sunt în siguranţă.

"Este o noutate, este ceva inedit! N-am mai văzut aşa ceva în ţară! Dacă se întâlnesc patru şoferi aici cine trece primul?". Dacă şoferilor li se pare o situaţie ieşită din comun, pentru primar e o soluţie - speră ca semnele să îi facă pe toţi mai atenţi. Mai mult, edilul oferă şi soluţii pentru cei care nu înţeleg cum se circulă printr-o astfel de intersecţie.

"La mica înţelegere trec maşinile fără a prezenta niciun pericol. Acolo au fost nişte accidente şi până noi vom obţine acele opritoare de viteză", a declarat Costel Manolachi, primar Vânători. Primăria avea, aşa cum cere legea, autorizaţie pentru două dintre stop-uri, însă nu şi pentru al treilea. Situaţia nu e izolată. Un al treilea semn rutier neautorizat a apărăut pe mai multe intersecţii de pe aceeaşi stradă. Primăria s-a ales cu o amendă de peste 10.000 de lei după un control al Poliţiei Rutiere care a sesizat neregula din interesecţii.

