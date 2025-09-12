Strada Sforii, cea mai îngustă stradă din sud-estul Europei, şi unul dintre cele mai frumoase şi vizitate obiective turistice din Brașov a fost din nou vandalizată. Culoarea tencuielii de pe pereții proaspăt reabilitați nici măcar nu se mai cunoaște, sub mulțimea de inscripții cu vopsea, marker, scrijelituri sau chiar gume de mestecat lipite de vizitatori. Chiar dacă în zonă există camere de supravegere, nimeni nu a fost prins.

"Noi suntem acum chiar pe strada Sforii și vrem să vă arătăm câteva imagini. Să vă spunem mai întâi faptul că ultima reabilitare a fost făcută în 2017, însă, în ciuda acestui fapt, în multe locuri pur și simplu nu se mai cunoaște culoarea tencuielii originale. Atât de multe inscripții au fost făcute cu markerul, cu carioci de tot felul, spray cu vopsea sau pur și simplu zgârieturi cu cheia pe tencuială", a transmis Claudiu Loghin, reporter Observator.

Strada este un obiectiv turistic, un monument istoric atestat documentar încă din secolul XVII şi are 80 de metri lungime. Este a treia cea mai îngustă stradă din Europa.

Pe plăcile de la intrarea pe Str. Sforii scrie că obiectivul este supravegheat video. Ei bine, nu este, iar despre acest lucru ne vorbesc inclusiv inscripțiile de pe pereți și actele de vandalism.

Primăria are în plan să reabiliteze în primul rând toate zidurile de aici pe toată lungimea lor și dacă arhitecții vor considera că această propunere este bună, să monteze geam securizat și pe strânga și pe dreapta străzii, astfel încât și dacă se fac astfel de inscripții să poată fi mult mai ușor curățate, iar strada să își recapete farmecul pe care îl merită, drept unul din cele mai vizitate obiective turistice din Brașov.

