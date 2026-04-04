Timp de două luni, Craiova va fi gazda studenţilor internaţionali. Tineri din 30 de ţări au ajuns ieri în România şi sunt pregătiţi să profite la maximum de experienţă. Au venit pregătiţi cu obiecte specifice ţărilor lor şi au purtat cu mândrie porturile tradiţionale, atunci când au făcut cunoştinţă cu noii colegi. Şi, bineînţeles, au transformat sala Universităţii din Craiova într-o scenă unde s-a dansat şi cântat.

"Erasmus, păzea că venim! Craiova, păzea că venim! De unde? Universitatea Internaţională din Africa!", spun, entuziasmaţi, stundenţii din Kenya.

După zboruri îndelungate cu avionul sau călătorii şi mai lungi cu maşina, 150 de studenţi din 30 de ţări au ajuns în România. Au venit cu emoţii mari în suflet, însă, sunt pregătiţi să aibă parte de momente memorabile.

"Călătoria? Foarte lungă, dar m-am simţit bine. Suntem foarte entuziasmaţi că suntem aici, în România. Vom face un internship la această Universitate. Vrem să învăţăm despre cultură şi să avem o experienţă deosebită.", mărturiseşte Rina, studentă din Kenya.

Reporter: Care este prima ta impresie despre România?

Studentă Cambodia: Este foarte frig. În ţara din care vin este foarte cald. Dar oamenii de aici te ajută foarte mult.

"Nu pot spune că am aşteptări. Aş vrea ca experienţa să mă surprindă. Sunt foarte entuziasmată că voi participa la festival. Îmi place foarte mult cum arată Craiova decorată cu flori. Mă simt de parcă sunt într-o poveste.", adaugă o studentă din Argentina.

Schimbul de experienţă face parte din programul Erasmus Plus, câştigat anul acesta de Universitatea din Craiova.

"L-am gândit şi l-am conceput de acum un an de zile, sub această formă. Vor sta două luni, vor participa la cursuri, la activităţi practice, vor fi voluntari la Festivalul "Shakespeare". E o experienţă inedită, şi pentru noi, dar şi pentru ei.", explică Cezar Ionuț Spînu, rectorul Universității din Craiova.

O experienţă pe care au aşteptat-o cu sufletul la gură luni de zile.

"Absolut în fiecare zi vom comunica cu ei, vom lucra împreună cu ei. Deja au secţiile lor, pentru că unii sunt mai specializaţi în social media, alţii în teatru.", mărturiseşte Vlad Drăgulescu, directorul Festivalului Internațional "Shakespeare".

"Este pentru prima oară când venim aici. Am venit aici ca să participăm la Festivalul "Shakespeare". Suntem foarte fericite.", spune o studentă din India.

"Vom interpreta piese ale lui Shakespeare: Hamlet, Romeo şi Julieta, şi Macbeth. Cea mai bună parte este că le vom interpreta în felul nostru, integrând cultura indiană.", adaugă un alt student din India.

Pentru a face cunoştinţă cu noii lor colegi din România, au adus obiecte simbolice din ţările natale: bijuterii, costume tradiţionale, dar şi ceaiuri. Şi au pregătit şi momente artistice.

Şi s-au simţit atât de bine, încât, după terminarea evenimentului oficial, au continuat distracţia afară, în faţa universităţii.

