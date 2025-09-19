Antena Meniu Search
SUA, mesaj ferm după incursiunile dronelor rusești în Polonia:"Vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO"

Ambasada SUA în Bucureşti a transmis un mesaj de sprijin pentru Polonia și aliații NATO, într-o postare pe Facebook.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 16:08
Statele Unite reacționează la încălcările recente ale spațiului aerian al Poloniei de către drone militare rusești, calificându-le drept "alarmante". Mesajul, publicat de Ambasada SUA în Bucureşti pe Facebook, transmite că Washingtonul susține aliații săi și că "va apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO".

Consultări în baza articolului 4

Postarea mai precizează că SUA se consultă deja cu Polonia și ceilalți membri NATO în temeiul articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, invocat atunci când un stat membru consideră că integritatea sa teritorială este amenințată.

Apel pentru încheierea războiului

"Războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să ia sfârșit. Nu putem risca ca acesta să degenereze într-un conflict mai amplu. Rusia trebuie să demonstreze seriozitate prin măsuri imediate și concrete pentru pace", mai arată Ambasada SUA.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

