Fenomenul copacilor care "explodează". Misterul, explicat pas cu pas de cercetători

În ultimele zile, pe rețelele sociale a circulat intens o afirmație potrivit căreia frigul extrem din Statele Unite ar putea face copacii să „explodeze”. Deși sună dramatic, specialiștii spun că realitatea este mult mai puțin spectaculoasă, scrie Live Science .

Un val de aer arctic coboară din nord și aduce temperaturi extrem de scăzute în mai multe zone din SUA. Meteorologii avertizează că gerul poate deveni periculos, cu temperaturi resimțite care ajung până la -50 de grade Celsius, mai ales în regiunile nordice și centrale ale țării.

În astfel de condiții, copacii pot suferi crăpături din cauza sevei din interiorul lor. De obicei, seva rămâne lichidă chiar și la temperaturi sub 0 grade, însă atunci când frigul devine extrem, aceasta poate îngheța. Când se întâmplă acest lucru, seva se dilată și creează o presiune puternică în interiorul trunchiului.

Presiunea poate provoca fisuri bruște sau ruperea unor ramuri, iar zgomotul produs poate fi foarte puternic, asemănător unei împușcături. În situații foarte rare, crăpătura apare atât de brusc încât dă impresia că arborele a "explodat".

Specialiștii subliniază însă că astfel de cazuri sunt excepționale. Mulți oameni care trăiesc de ani de zile în zone cu ierni aspre nu au văzut niciodată un copac care să "explodeze" cu adevărat. Cel mai des este vorba doar despre crăpături provocate de frig, nu despre explozii reale.

SUA, în stare de urgență

O furtună năprasnică de zăpadă paralizează Statele Unite. Cel puţin şapte persoane au murit până acum, iar peste un milion au rămas în beznă. Mii de zboruri au fost anulate, iar copii vor face cursurile de acasă. Mai bine de jumătate din populaţie este afectată, iar oamenii au dat buzna în magazine să-şi facă provizii.

Temperaturile vor atinge în orele următoare şi minus 30 de grade în New England, iar stratul de zăpadă în unele zone ar putea depăşi jumătate de metru.

