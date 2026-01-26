S-au făcut noi audieri în cazul crimei din Timiş. Doi tineri de 17 şi 24 de ani au ajuns în faţa anchetatorilor, după ce adolescentul de 13 ani a fost depistat că a consumat droguri, iar DIICOT a intrat pe fir. În mai multe locuinţe s-au făcut percheziţii de amploare şi au fost găsite zeci de grame de substanţe interzise. Între timp, Mario, băiatul de 15 ani, ucis cu sânge rece de prietenii săi, a fost condus pe ultimul drum de peste o mie de oameni.

Percheziţii de amploare au fost făcute aseară în mai multe locuinţe ale suspecţilor care i-ar fi livrat droguri băiatului de 13 ani, considerat creierul crimei între copii din Timiş. Doi tineri de 17 şi 24 de ani au ajuns însă la audieri la sediul DIICOT din Timişoara, după ce ofiţerii antidrog au intrat pe fir. În casa tânărului de 24 de ani, anchetatorii au găsit zeci de grame de substanţe interzise, ascunse într-un borcan, dar şi un cântar.

Subiectul a fost dezbătut în ediţia de luni a Observator 16, alături de psihoterapeutul George Bozgă.

"Sunt multiple lucruri cauzale pentru care nu s-a intervenit. Putem să ne uităm la mediul familial, la mediul şcolar, la mediul societal. Facem o confuzie adesea între intimitate şi implicare. Este responsabilitatea noastră, ca adulţi, atunci când sesizăm ceva, să încercăm să avem o atitudine proactivă. Copiii nu trăiesc izolaţi. Copiii trăiesc în comunitate, la şcoală, printre noi şi au nevoie de protecţia nu doar a familiei, a şcolii, toţi avem câte un rol în acest lucru", a explicat psihoterapeutul.

Întrebat care sunt semnele că un copil intră într-un anturaj potenţial dăunător, psihoterapeutul a explicat că sunt mai multe semne care pot indica o astfel de etapă.

"Trebuie să ne uităm, noi, ca părinţi, la nişte schimbări faţă de modul în care de obicei era copilul, dacă schimbă stilul, dacă devine mai agresiv, dacă schimbă limbajul, toate aceste lucruri sunt de fapt nişte valori ale comunităţii, ale grupului din care face parte. Dacă este o lipsă de transparenţă, lipseşte mult de acasă, nu spune unde merge, cu cine, noi avem tendinţa să intrăm cu un control. Dar lipsa transparenţei este mai importantă decât cu cine se întâlneşte", a explicat psihoterapeutul.

Legea Mario, petiţia online care cere pedepse cu închisoare pentru copii după vârsta de 10 ani, a strâns deja peste 250.000 de semnături. Exemplul este preluat din Marea Britanie şi Irlanda, acolo unde chiar şi copiii de 10 ani pot fi condamnaţi pentru omor, iar în anumite cazuri închisoarea poate fi pe viaţă.

"Situaţia actuală este un simptom. Eu aş pune accent pe prevenţie. Ok, sunt 250.000 de semnături pentru o măsură. Dacă ne uităm la o măsură prin singularitatea ei, nu vom rezolva problema. Fiecare dintre noi, societate, şcoală, părinţi, familie, avem câte un rol. Dacă punem accentul din nou pe pedeapsă, din nou nu vom rezolva aceste lucruri. Eu aş face o petiţie pentru prevenţie, pentru caracterul preventiv în care fiecare dintre noi să avem câte un rol", a concluzionat psihoterapeutul.

