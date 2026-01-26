Moartea lui Mario şi tot ceea ce s-a întâmplat lângă Timişoara ne-a arătat că nu ştim nici cum să prevenim astfel de cazuri, nici cum să le gestionăm atunci când se petrec. Azi-noapte, sute de localnici au protestat în faţa casei în care credeau că se ascunde băiatul de 13 ani. Au cerut dreptate, dar au ameninţat cu răzbunare şi chiar au intrat, cu forţa, în casă, sub privirile jandarmilor care nu au ştiut cum să reacţioneze.

Scandalul a continuat şi astăzi în şedinţa Consiliului Local unde s-a vorbit inclusiv despre rolul şcolii. Teoretic, lucrurile s-au mai liniştit. Practic, au toate şansele să degenereze din nou. După tot ce s-a întâmplat aseară, astăzi a fost convocată o şedinţă de Consiliu Local, iar concluziile au fost clare: nu vrem copilul şi pe familia acestuia în comunitatea noastră.

Se ştia faptul că aseară, minorul ar fi fost extras de urgenţă din casa bunicii sale şi dus la Spitalul de Copii. Ulterior a venit, sub pază, în secţia de Neuropsihiatrie Infantilă. A doua oară, mama lui a cerut ca minorul să fie fie externat din această secţie. La această oră, nu se ştie unde se află adolescentul în vârstă de 13 ani. Oamenii vorbesc că drogurile erau o problemă, însă nimeni nu a depus o plângere în acest sens. Şi fără o plângere, nu a fost pornită nicio anchetă.

