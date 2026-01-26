Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Revoltă în faţa casei bunicii ucigaşului lui Mario. Nimeni nu ştie unde se află minorul de 13 ani acum

Moartea lui Mario şi tot ceea ce s-a întâmplat lângă Timişoara ne-a arătat că nu ştim nici cum să prevenim astfel de cazuri, nici cum să le gestionăm atunci când se petrec. Azi-noapte, sute de localnici au protestat în faţa casei în care credeau că se ascunde băiatul de 13 ani. Au cerut dreptate, dar au ameninţat cu răzbunare şi chiar au intrat, cu forţa, în casă, sub privirile jandarmilor care nu au ştiut cum să reacţioneze.

de Iulia Pop

la 26.01.2026 , 17:54

Scandalul a continuat şi astăzi în şedinţa Consiliului Local unde s-a vorbit inclusiv despre rolul şcolii. Teoretic, lucrurile s-au mai liniştit. Practic, au toate şansele să degenereze din nou. După tot ce s-a întâmplat aseară, astăzi a fost convocată o şedinţă de Consiliu Local, iar concluziile au fost clare: nu vrem copilul şi pe familia acestuia în comunitatea noastră.

Se ştia faptul că aseară, minorul ar fi fost extras de urgenţă din casa bunicii sale şi dus la Spitalul de Copii. Ulterior a venit, sub pază, în secţia de Neuropsihiatrie Infantilă. A doua oară, mama lui a cerut ca minorul să fie fie externat din această secţie. La această oră, nu se ştie unde se află adolescentul în vârstă de 13 ani. Oamenii vorbesc că drogurile erau o problemă, însă nimeni nu a depus o plângere în acest sens. Şi fără o plângere, nu a fost pornită nicio anchetă.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

timis crima politie
Înapoi la Homepage
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Ce a postat Ema Oprișan pe rețelele de socializare la scurt timp după anunțul lui Răzvan Kovacs despre despărțirea lor
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un sat vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO. Oamenii sunt exasperații de turiștii care se uită prin geam în casele lor
Un sat vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO. Oamenii sunt exasperații de turiștii care se uită prin geam în casele lor
Bunica lui Mario Berinde este virală pe TikTok. De ce a venit la Acces Direct în 2022
Bunica lui Mario Berinde este virală pe TikTok. De ce a venit la Acces Direct în 2022
Comentarii


Întrebarea zilei
Luaţi suplimente pentru imunitate?
Observator » Evenimente » Revoltă în faţa casei bunicii ucigaşului lui Mario. Nimeni nu ştie unde se află minorul de 13 ani acum