Video Militarul care a călcat intenţionat un câine, lăsat liber. Instanța a respins propunerea de arest la domiciliu

Subofițerul MAPN suspectat că a ucis intenționat cu mașina un câine, într-un cartier rezidențial din Ilfov, a fost lăsat liber. Instanța a respins propunerea Parchetului de arest la domiciliu.

de Denisa Dicu

la 20.03.2026 , 14:15

Bărbatul a fost reținut după ce echipa Observator a trimis la poliție imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, care arătau că gestul a fost comis cu intenție.

Procurorii au cerut arest la domiciliu, dar judecătorii au respins solicitarea. Militarul a spus la audieri că a avut senzația că a trecut cu mașina peste o groapă.

"Tip soluție: respinge cererea. Soluția pe scurt: În art. 219 alin. (7) Cod de procedură penală, respinge ca neîntemeiată propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu față de inculpatul GROZAVU IONUȚ BOGDAN, formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar București, în dosarul de urmărire penală nr. 110/323/P/2026. Dispune punerea în libertate a inculpatului la expirarea măsurii reținerii. În baza art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare. Pronunțată în camera de consiliu, azi, 20.03.2026, ora 12:35. Document: Încheiere de dezînvestire 20.03.2026", se arată în pronunțare.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore.

