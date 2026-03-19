Foto Militarul care a călcat intenţionat şi a omorât un câine a fost reţinut. Câţi ani de închisoare riscă

Subofițerul MApN surprins în timp ce calcă cu mașina un pui de câine a fost reținut, după ce a ieșit de la audieri.

de Denisa Dicu

la 19.03.2026 , 15:56
Militarul care a călcat intenţionat şi a omorât un câine a fost reţinut. Câţi ani de închisoare riscă

Scenele, considerate de anchetatori drept dovezi-cheie, arată momentul în care cățelușa este lovită în plin și strivită sub roți, fără ca șoferul să încerce să evite impactul. Militarul și-a continuat drumul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Bărbatul a susținut în fața reporterilor că nu a intenţionat să calce câinele şi a confirmat că a presupus că este o groapă: "Chiar nu am intenţionat lucrul ăsta, sunt iubitor de animale. Pur şi simplu nu am văzut-o. A fost o greşeală. Nu am simţit absolut nimic", a declarat subofiţerul.

Animalul, un pui de aproximativ un an, era cunoscut în zonă ca fiind blând și jucăuș. Localnicii spun că nu reprezenta niciun pericol, însă existau persoane deranjate de prezența câinilor pe stradă, iar șoferul ar fi amenințat în trecut că va "scăpa" de ei.

Între timp, ancheta a avansat, iar procurorii au decis reținerea militarului.

"La data de 19 martie a.c., tânărul de 26 de ani, bănuit de comiterea faptei a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalele cu intenție, fără drept, faptă prevăzută și pedepsită de Legea 205/2004 privind protecția animalelor, cercetările fiind continuate de către procurorul de caz din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București", au declarat anchetatorii.

Denisa Dicu
Cum a ajuns celebrul român să câştige de la 4.000 de lei la 36.000 de euro pe lună
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Tragedie în Brăila. Băiatul de 14 ani, grav rănit într-un accident rutier cumplit, a murit
