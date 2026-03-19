Subofiţerul MAPN suspectat că a ucis intenționat un câine, într-un cartier rezidențial din Ilfov, a fost reținut. El a fost audiat azi dimineață de procurorii militari. În faţa lor, bărbatul a susţinut că nu a văzut bietul animal şi l-a confundat cu o groapă. Pledoaria lui n-a ţinut. Imaginile, pe care echipa Observator le-a trimis poliţiei, de o violenţă absolut cumplită, arată clar că gestul a fost evident voit. Pentru gestul său şocant riscă până la 7 ani de închisoare.

Nicio explicaţie în faţa jurnaliştilor pentru imaginile extrem de dure, de o violenţă ce cu greu poate fi descrisă. În schimb, în biroul procurorilor militari, subofiţerul MAPN şi-a căutat scuze vreme de două ore. Confruntat cu filmarea cumplită, în care calcă un biet căţel şi merge liniştit mai departe, militarul a pierdut. A fost reţinut şi dus la arestul central, unde va rămâne peste noapte.

Surse Observator spun că militarul a negat în faţa procurorilor că a dat intenţionat cu maşina peste câine. A dat vina, în continuare, pe craterele de pe drum. Ar fi confundat bietul animal cu una dintre gropi.

Pentru gestul şocant, militarul riscă până până la 7 ani de închisoare.

"În cauză, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept", a declarat Andreea Balaş, purtătoare de cuvânt a IPJ Ilfov.

Mâine, subofiţerul află dacă va sta următoarea lună în spatele gratiilor.

