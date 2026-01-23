Surse: Criminalul de 13 ani din Timiş, drogat la momentul crimei. A ieşit pozitiv la canabis

Descoperire șocantă în ancheta crimei din Timiș: copilul de 13 ani implicat în uciderea, incendierea și îngroparea unui adolescent de 15 ani ar fi fost sub influența drogurilor. Potrivit surselor Observator, minorul a fost testat pozitiv la canabis în urma expertizei medico-legale psihiatrice efectuate la IML Timișoara, în timp ce doi dintre suspecți, ambii în vârstă de 15 ani, au fost arestați preventiv pentru omor calificat.

Potrivit surselor Observator din anchetă, adolescentul de 13 ani implicat în uciderea, incendierea și îngroparea unui băiat de 15 ani din județul Timiș ar fi fost testat pozitiv la canabis, în urma evaluării efectuate la IML Timişoara pentru expertiză medico-legală psihiatrică.

Alţi doi adolescenți, de 15 ani, arestați preventiv

Judecătorii de la Tribunalul Timiş au decis, joi, arestarea preventivă a celor doi băieţi de 15 ani care şi-au ucis prietenul de aceeaşi vârstă cu mai multe lovituri de cuţit şi topor. Al treilea suspect, minorul de 13 ani, a fost eliberat şi se poate întoarce atât în localitatea unde locuieşte, în judeţul Timiş, cât şi la unitatea de învăţământ unde este înscris

"La data de 22.01.2026 faţă de cei doi suspecţi minori s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunile indicate anterior, aceştia dobândind calitatea de inculpaţi. Aceştia au fost prezentaţi în cursul zilei de 22.01.2026 în faţa Tribunalului Timiş, pentru a se dispune măsura preventivă a arestului, pentru o durată de 30 de zile. Tribunalul Timiş a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş şi a dispus măsura arestului preventiv faţă de cei doi inculpaţi minori, pentru o durată de 30 de zile", a transmis Parchetul.

Crima ar fi fost premeditată

Anchetatorii spun că, în data de 19.01.2026, în jurul orei 21:30, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile şi aşteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporişcă şi cu un cuţit, în timp ce se aflau la un imobil de pe raza localităţii Cenei, judeţul Timiş.

"Ulterior uciderii victimei, la locul săvârşirii faptei s-a deplasat şi cel de-al doilea suspect. Toţi cei trei minori au acţionat conjugat şi au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat şi apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum şi să şteargă urmele infracţiunii", arată sursa citată.

Băieţii au recunoscut, în timpul audierilor, tot ceea ce au făcut şi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile.

Întâlnirea care a dus la crimă

Elevul de 13 ani care a participat la crimă a fost lăsat să plece acasă, deoarece el nu răspunde penal. El le-ar fi mărturisit anchetatorilor că, împreună cu cei doi prieteni mai mari, îl invidiau pe Alin Mario Berinde pentru că avea lucruri la care ei nu visau, cum ar fi o trotinetă electrică sau un ATV.

Agresorii ar fi susţinut în faţa anchetatorilor că Mario i-a terorizat, i-ar fi ameninţat cu bătaia şi chiar i-ar fi lovit de mai multe ori.

Luni seara, ei l-ar fi chemat pe băiat acasă la copilul de 13 ani, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou. În jurul orei 21.30, acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire. Ajuns acolo, unul dintre adolescenţii de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul. Apoi l-au chemat pe cel de-al treilea copil să-i ajute să scape de cadavru.

