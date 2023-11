Vezi și

Coşmarul pacienţilor internaţi la spitalul de Psihiatrie Murgeni a început marţi. Era zi de dezlegare la peşte si au primit mâncare de pomană, de la Mănăstiriea Floreşti, aflată la 67 de km distanţă. La ora 13, 147 de bolnavi şi cadre medicale au mâncat borş de peşte, pilaf cu peşte prăjit, pâine şi colac. Noaptea, câţiva pacienţi încep să se simtă brusc rău. "A debutat cu forme diareice, după care vomă. Evoluţia a fost foarte rapidă, fulminantă, lucrul ăsta îl spune şi medicul epidemiolog că aşa ceva nu s-a mai întâlnit", a declarat Ionel Carp, managerul Spitalului Murgeni. Medicii de la Murgeni au crezut că au situaţia sub control. Abia a doua zi, la prânz, după o noapte întreagă în care pacienţii s-au chinuit, cu dureri groaznice de stomac şi vărsături, un angajat sună la 112.

Filmul unei nopţi de groază

Prea târziu. Un bărbat de 45 de ani e deja în stop cardio-respirator. Medicii de pe ambulanţă încep resuscitarea, dar omul moare. Trei ore mai târziu, un nou apel la urgenţe. Situaţia se precipită de la o oră la alta. După câteva ore, o femeie de 50 de ani şi o alta de 54 de ani mor. De ce au stat medicii atat de mult pana au cerut ajutor? "Nu ne-am aşteptat, da! Au fost puși pe medicatie simptomatică", a declarat Rodica Hitruc, medic primar psihiatru la Spitalul Murgeni. Pentru salvarea celorlalţi bolnavi, se pun intr un final în mişcare forţe impresionante. "Au fost trimise maşini de victime multiple de la Iaşi şi Vaslui, Terapie Intensivă şi mai multe ambulanţe. Doi medici, asistenţi şi paramedici au ajuns la spitalul din Bârlad", a declarat Diana Cimpoeşu, coordonator SMURD Iaşi.

30 de pacienţi sunt distribuiţi către cele mai apropiate trei spitale. 15 ajung la Bârlad, cinci la Iaşi şi nouă la Vaslui. Imaginile sunt impresioante. Bolnavii abia se ţin pe picioare. Abia după decesul a trei persoane, în timp ce o a patra era deja în stop cardio respirator, au fost anunţate şi autorităţile. Printre primii sosiţi la faţa locului aici la spitalul din Murgeni, au fost cei de la DSP Vaslui, care au deschis o anchetă şi au luat mai multe probe. La câteva ore, inspectorii sanitari s-au întors. Au ridicat şi alte probe si au extins ancheta. Oamenii mancasera dimineata icre, iar seara conserve de peste. Au luat probe si din acestea.

După ce ne-a pus sa așteptam zeci de minute pe holuri Sefa Direcției de Sănătate Publica din Iasi, instituție care in mod normal trebuie sa se ocupe și de controalele din spitale, a preferat sa se ascundă in birou fără sa ofere vreo explicație cu privire la situația dramatica de la Murgeni. Prima suspiciune a fost că pacienţii au fost ucişi de peştele mâncat- Pangasius, un peste care in multe magazine europene nu se mai vinde de mult timp pentru că ar conține metale grele si ar fi periculos pentru sănătate. Potrivit surselor Observator, un prim rezultat la autopsie arată că pacienţii au fost otraviti cu pesticide. "La momentul acutal, probele exclud nitriţii, nitraţii. Exclud alcooli", a declarat Diana Bulgariu, IML.

Explicaţiile primarului

În urma unui control făcut de DSVSA, mănăstirea Floreşti a fost amendată cu 40 de mii de lei pe motiv că nu era autorizată sanitar-veterinar pentru activităţi de cantină-catering. De asemenea au fost confiscate peste 100 de kilograme de peşte din bucătăria mănăstirii. Patronul magazinului de unde a fost cumpărat peştele se apără. Şi măicuţele de la Mănăstirea Floreşti sunt convinse că nu mâncarea de la pomană a fost sursa intoxicaţiei. Deocamdată, nimeni nu stie clar ce i-a ucis pe oameni. Seara trecută a fost declansata celula de criza in Ministerul Sănătăţii. "Managementului spitalului răspunde întotdeauna pentru modul de administrare a hranei, indiferent în subordinea cui este unitatea sanitară respectivă. Aici vorbim despre Primăria din localitatea Murgeni", a declarat Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii.

Edilul recunoaşte că e o regulă ca bolnavii să mănânce din ce primesc de pomană. "S-a întâmplat acest fenomen creştinesc, în care o pomană a ajuns în spital. S-a mai întâmplat", a declarat Mihai Murărașu, primar Ghermăneşti. Imaginile surpinse in spital arata condtiile dezastruoase în care trăiesc pacienţii. Pereţii sunt murdari, tencuaiala căzută şi igrasia are un metru înălţime.

