A trecut aproape o săptămână de când am aflat de cazul înfiorător al infecţiilor de la Spitalul de Pediatrie din Iaşi şi încă NU avem raportul Corpului de Control. Ministrul Sănătăţii face însă promisiuni că astăzi va veni cu primele concluzii. Şi anunţă că ia în calcul şi alte măsuri drastice, în caz să se găsesc noi nereguli.

"În cursul zilei de astăzi, spre seară, voi anunţa primele elemente din el. Pe lângă sancţiunile pe care le-am impus deja în cadrul DSP Iaşi sau în cadrul unităţii sanitare, nu exclud noi demiteri", a anunţat ministrul Sănătăţii.

Între timp, apar şi alte detalii şocante, legate de sursa infecţiei. Potrivit unor informaţii din spaţiul public, şefa secţiei ATI ar fi fost cea care a plasat pacienţi infectaţi împreună cu cei sănătoşi, ceea ce ar fi dus la răspândirea bacteriei. În plus, primul caz ar fi fost confirmat încă din august, dar, inexplicabil şi revoltător, nu a fost raportat oficial. Fetiţa infectată atunci a murit.

Încă se caută răspunsuri, atât cu privire la sursa de infectare, cât și la cei care se fac vinovați de toată această situație. Corpul de Control este în continuare la Iaşi. Chiar dacă rezultatele ar urma să fie făcute publice în această după-amiază sau cel mai târziu mâine, rămâne de văzut dacă vor mai fi făcute și noi demiteri.

Articolul continuă după reclamă

Noi acuzaţii la Iaşi

O probă din cele prelevate a ieșit pozitivă, a fost găsită bacteria în scurgerea unei chiuvete de pe secția de terapie intensivă, dar nu aceasta este sursa de infectare. Cel mai probabil vorbim despre un pacient de la care a plecat totul și acum, într-adevăr, se vorbește pe surse despre o sursă de infectare, vorbind despre un caz care ar fi fost găsit pozitiv la un copil încă din luna august, iar mai apoi transferat în Capitală, ulterior ar mai fi fost depistat pozitiv un alt copil cu aceeași bacterie și transferat de șefa secției de terapie intensivă de pe respectiva secție, de pe corpul B, către secția A, unde vorbim acum despre un focar care a dus la moartea mai multor copii după infectarea cu acea bacterie intraspitalicească.

Deocamdată, însă, noua conducere a spitalului nu a ieșit să ofere un punct de vedere cu privire la aceste noi informații care au apărut în spațiul public, au transmis, însă, că ar urma să facă declarații abia săptămâna viitoare sau, eventual, după ce apare raportul Corpului de Control. Nici noua conducere de la Direcția de Sănătate Publică nu a ieșit să lămurească lucrurile între timp cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat aici, dacă s-a raportat sau nu acest caz încă din luna august și dacă de acolo s-a dus, practic, la răspândirea acestei bacterii în unitatea sanitară.

Nereguli depistate după controlul Curţii de Conturi

S-a aflat, însă, și faptul că a existat peste vară un control al Curții de Conturi aici, la unitatea sanitară, privind activitatea acestui spital din ultimii trei ani și, de asemenea, și acolo vedem că s-au depistat mai multe neregluri, inclusiv pe această secție de terapie intensivă, unde au murit șapte copii după ce s-au infectat cu această bacterie.

Vorbim inclusiv despre modul în care erau făcute serviciile de curățenie și se vorbește în acest raport despre faptul că ar fi apărut pe hârtie ca fiind efectuate servicii de curățenie de o anumită firmă, dar în realitate nu erau realizate. Se vorbește și despre deficiențe ale modului în care sunt făcute controlele interne ale spitalului în momentul în care apar situații neprevăzute pe secție.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰