Sute de blocuri din Bucureşti fără apă caldă după o avarie majoră

O avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare, cu diametrul de 1000 mm, s-a produs duminică la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu din Capitală, anunță Termoenergetica.

„Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice”, transmit reprezentanții companiei, pe Facebook.

Sute de blocuri fără apă caldă

Au fost montate pompe pentru evacuarea apei din galerie, iar lucrările de reparație sunt în desfășurare, cu scopul de a remedia cât mai rapid situația.

„Estimăm că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopții de luni spre marți, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiții de siguranță. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a furnizării agentului termic”, se mai arată în mesaj.

