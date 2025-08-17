Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Sute de blocuri din Bucureşti fără apă caldă după o avarie majoră

O avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare, cu diametrul de 1000 mm, s-a produs duminică la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu din Capitală, anunță Termoenergetica.

de Redactia Observator

la 17.08.2025 , 21:35
Sute de blocuri din Bucureşti fără apă caldă după o avarie majoră Bloc din Bucureşti - Shutterstock

„Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice”, transmit reprezentanții companiei, pe Facebook.

Sute de blocuri fără apă caldă

Au fost montate pompe pentru evacuarea apei din galerie, iar lucrările de reparație sunt în desfășurare, cu scopul de a remedia cât mai rapid situația.

Articolul continuă după reclamă

„Estimăm că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopții de luni spre marți, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiții de siguranță. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a furnizării agentului termic”, se mai arată în mesaj.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

blocuri bucuresti avarie
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse
Comentarii


Întrebarea zilei
Val de tragedii pe litoral. Credeți că salvamarii fac tot ce trebuie pentru a le preveni?
Observator » Evenimente » Sute de blocuri din Bucureşti fără apă caldă după o avarie majoră