Astăzi este o zi importantă pentru toţi credincioşii. Este Boboteaza, una dintre cele mai mari sărbători ale creştinătăţii. Botezul Domnului. Peste tot prin ţară mii de credincioși s-au trezit devreme, s-au îmbrăcat bine şi au mers la biserici. În Capitală, de exemplu, curtea Catedralei Patriarhale a fost plină de oameni veniţi la slujba de sfințire mare a apei. Peste 10.000 de litri au fost pregătiţi pentru credincioşii care au vrut să plece acasă cu cel puţin o sticlă de agheasmă mare, despre care se spune că are puteri tămăduitoare.

Aghiasma Mare ne sfinţeşte sufletele şi trupurile. Ar fi bine ca astăzi să mergeţi la Biserică, să luaţi Aghiasmă Mare şi să o duceţi în casele voastre, să stropiţi casele. Timp de 8 zile, începând de astăzi şi până pe 14 ianuarie, vom gusta din această Aghiasmă Mare. Se ia prima dată Aghiasma Mare, apoi anafura, dimineaţa, înainte de a mânca orice altceva.

Aghiasma Mare ne aduce vindecare pentru bolile sufleteşti. O putem bea şi în zilele de post, iar în unele cazuri o putem lua pe post de împărtăşanie. Dezlegare au doar cei bolnavi. Sunt sute de oameni la Patriarhie care au venit să ia Aghiasma Mare. Primesc şi iconiţe din partea Patriarhiei.

