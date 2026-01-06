Credincioşi din toată ţara au mers în biserici să ia Agheasmă de Bobotează. La Constanţa, Brăila şi Galaţi tinerii s-au aruncat după cruci în ape reci ca gheaţa. Alţii şi-au sfinţit casele şi grădinile, dar şi portbagajele maşinilor burduşite cu mâncare.

"Minunaaat! Minunat! Simţim că zburăm, ne-am curăţat de toate păcatele, mulţumim lui Dumnezeu că am ajuns aici!", spune o credincioasă.

Cu lacrimi în ochi, sute de oameni au participat la slujba de Bobotează de la Patriarhia Română. Patriarhul Daniel a oficiat slujba de Sfintire a Apei şi a stropit pe rând toţi credincioşii.

"Este vindecătoare a patimilor sufleteşti şi a bolilor trupeşti prin stropirea caselor şi a gospodăriilor prin consumarea ei, duhurile necurate nu se mai apropie nici de casele oamenilor, nici nu mai creează problemele pe care le creeaza de obicei!", spune Adrian Agachi, purtător de cuvânt.

"În fiecare dimineață, înainte să beți sau să mâncați altceva. Întâi Agheasma Mare și apoi Anafura. Timp de 8 zile, ne va spori credința în Dumnezeu. Cei care au dezlegare în timpul anului la Agheasma Mare sunt doar cei bolnavi sau cei care nu se pot împărtăși.", explică Mădălina Iacob, reporter Observator.

10.000 de litri de Agheasmă Mare au fost pregătiți doar în București.

"Am luat pentru fii-mea, pentru niște vecine. Taie pentru mine și atât. Avem credință, nu?”, spune o persoană.", spune o femeie.

"Am venit ca să iau agheasmă", spune un copil.

"O păstrăm în casă la loc de cinste. Acolo e parte din Duhul Sfânt și lumina călăuzitoare pentru fiecare dintre noi.", adaugă altă femeie.

La Constanța, Arhiepiscopul Tomisului a pornit spre port într-o călăișcă trasă de cai

La Constanța, Arhiepiscopul Tomisului a plecat de la Catedrala "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" spre portul Tomis, într-o călăișcă trasă de cai. Procesiunea a fost însoțită de fanfara militară, iar butoaiele cu apă au fost duse în port, trase de boi și de măgari.

Unul dintre cele mai așteptate momente a fost aruncarea celor trei cruci în apa mării, care avea 8 grade.

"Sunt trofee spirituale, le vor ține minte că au prins crucea din apă!", spune Arhiepiscopul Tomisului.

Tradiția s-a repetat și la Dunăre, la Brăila, Galați și în Dolj. Apa a avut 4 grade, dar au fost destui temerari care au sărit după crucea sfântă.

"E al treilea an și asta a fost anul cu noroc!", spune un participant care a prins crucea.

La Iași, oamenii vin cu mâncarea la slujba de Bobotează pentru sfințire

La Iași, după slujba de Bobotează, tradiția s-a modificat. Parcarea Mitropoliei s-a umplut de mașini cu portbagajele burdușite de mâncare. Oamenii au venit să sfințească bucatele de pe masa de sărbătoare.

"Am adus mușchiuri, tobă țigănească, să avem de toate, să avem mâncăruri, băuturi, să avem de toate!", explică o persoană.

Boboteaza a adus confuzie și pentru străini. O americancă, soția unui jucător de baschet de la CSM Oradea, a fost luată prin surprindere de preotul venit să-i sfințească apartamentul. Momentul de pe TikTok a devenit viral.

"Aud un clopoțel și mă întreb: vine de afară? Am ieșit și am văzut un preot cu un buchet de plante, stropind cu apă sfințită, probabil în tot apartamentul. Ne vede, stropește din nou, apoi pleacă în treaba lui. Ce-a fost asta? Nu am nicio idee, am fost luată pe nepregătite, a fost foarte ciudat!”, povestește americanca Tatum Nzekwesi, stabilită în România.

Tradiția populară spune că, în noaptea de Bobotează, fetele tinere pun busuioc sub pernă ca să-și viseze ursitul.

