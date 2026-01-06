Credincioșii ortodocși de pretutindeni prăznuiesc astăzi Boboteaza, ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat în apa Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul. În această zi se sfințesc toate apele, casele și chiar și aerul. La Constanța, mii de oameni au asistat la slujba de Sfinţire Mare a Apei. Ca în fiecare an, Arhiepiscopul Tomisului aruncă în apa mării trei cruci, pentru a fi recuperate de tinerii curajoşi. Potrivit tradiţiei, cei care se încumetă să le aducă la mal vor fi sănătoşi şi binecuvântaţi tot anul.

Într-o caleaşcă trasă de cai, Arhiepiscopul Tomisului a plecat de la Catedrala "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" spre portul Tomis, acolo unde a avut loc slujba de Sfinţire Mare a apei. Procesiunea a fost însoţită de fanfara militară, iar butoaiele cu apă au fost duse în port în care trase de măgăruşi şi de boi, aduşi tocmai din judeţul Buzău. 150 de tone de Agheasmă Mare vor fi împărţite credincioşilor. 300.000 de sticle au fost pregătite, special în acest scop.

Apa sfințită se păstrează în casă și se bea doar în situații speciale

Unul dintre cele mai aşteptate momente este aruncarea celor trei cruci, în apa mării care are astăzi 8 grade. Curajoşii se aruncă după ele, ca să le recupereze. Acelaşi lucru se întâmplă şi în Dunăre, la Brăila şi Galaţi. Apa are 4 grade aşa că au fost destui temerari care au sărit în apă, după ele.

Articolul continuă după reclamă

Agheasma Mare are o putere specială, pentru că la sfinţirea ei se invocă Harul Duhului Sfânt. Este o apă care nu se strică niciodată şi se sfinţeşte doar de două ori pe an, în Ajun şi de Bobotează. Agheasma Mare se bea pe stomacul gol, timp de 8 zile, începând de astăzi până miercurea viitoare. Credincioşii stropesc gospodăriile şi locuinţele cu Agheasmă, pentru a aduce binecuvântarea divină în casele lor. După această perioadă, apa sfințită se păstrează în casă și se bea doar în situații speciale, cu binecuvântarea preotului duhovnic.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰