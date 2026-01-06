Tradiţia unică în România în ajun de Bobotează. Hâzii umblă din casă-n casă pentru a alunga spiritele rele

În ajun de Bobotează, la înserat, un sat din Bistrița-Năsăud s-a transformat în scena unei tradiţii unice, desprinse parcă dintr-un film de groază - cea a "hâzilor". Şi cum de mai bine de cinci secole, oamenii se costumează în vârcolaci, fantome, vrăjitoare şi tot felul de monştri, localnicii au colindat din casă în casă, într-un ritual menit să alunge spiritele rele. Pentru îndrăzneala lor, gazdele i-au întâmpinat cu platouri pline de bucate alese şi multă voie bună.

"Primiţi Hâzii? Primiţi Hâzii? Primim, primim! Uite ce Hâzi faini avem noi aici!" Faceţi cunoştinţă cu Hâzii din satul Chintelnic, judeţul Bistriţa Năsăud. Deși costumele lor par desprinse dintr-un decor de Halloween, ele sunt pregătite an de an pentru Ajunul Bobotezei. Şi cum tradiția spune că acești "monstruleţi" trebuie să alunge spiritele rele, după ce preoţii au fost cu Iordanul prin case, vine rândul celor costumați să pornească din poartă în poartă și să colinde întregul sat.

"Este o sărbătoare unică în România, prin timpul în care se desfășoară la Chintelnic, pentru că are loc în Ajunul Bobotezei, o sărbătoare extraordinar de importantă şi frumoasă", a explicat Grigore Linul, preot paroh Chintelnic.

Dacă pentru localnici acest obicei se transmite din tată în fiu, pentru unii colindători, tradiția din Chintelnic este o descoperire recentă, de care s-au îndrăgostit cât ai zice "hâz". "M-am îndrăgostit pentru că am găsit ceva care înseamnă că alungă spiritele rele. Deci, să îndepărtăm tot ce nu este bun la noi şi între noi. De asta îmi place".

Costumați în cele mai înfricoşătoare şi bizare personaje, colindătorii intră pe rând în gospodăriile sătenilor, iar spectacolul nu rămâne nerăsplătit: gazdele îi întâmpină cu băuturi și bucate alese. "Intrăm din casă în casă. Spunem: "bună seara! An nou fericit!" Dacă ne serveşte cu un pahar de vin, cu ceva, nu servim".

An de an, Hâzii ies pe ulițele satului cu un singur scop: să alunge spiritele rele despre care se spune că vin odată cu noul an. Dacă ritualul își face efectul, 2026 se anunță a fi un an bun pentru locuitorii din zonă sau, cel puţin, așa spune tradiția.

