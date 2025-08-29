Antena Meniu Search
Zi importantă pentru credincioşi. Vineri se prăznuieşte Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare care încheie, de altfel, anul bisericesc. 

29.08.2025

În popor se spune că astăzi nu este bine să folosim cuţitul, ci să rupem totul cu mâna. Nu se mănâncă varză, iar pentru că este vineri, se recomandă ţinerea postului negru.

Tot din tradiţie, se păstrează şi interdicţia de a consuma fructe rotunde, precum pepenele, sau fructe şi legume roşii, cele care au zeamă roşie.

Ioan Botezătorul, o figură centrală a creştinismului

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost o minune în sine, întrucât părinţii săi, preotul Zaharia şi Elisabeta, erau prea înaintaţi în vârstă pentru a mai putea concepe un copil.

Ioan Botezătorul era numit odinioară "Mergătorul", deoarece s-a născut înaintea lui Iisus Hristos şi a fost cel care i-a îndreptat pe oameni către valorile spirituale creştine, pregătind omenirea pentru venirea lui Mesia. El este considerat una dintre figurile esenţiale în răspândirea creştinismului.

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul s-a făcut la porunca lui Irod Antipa.

