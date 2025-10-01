Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tânăr bătut pe stradă din cauza unor comentarii pe reţelele de socializare. Nimeni nu a intervenit

Un tânăr a fost snopit în bătaie în plină stradă, în oraşul Sângeorz-Băi din Bistriţa-Năsăud. În imaginile surpinse de o cameră de supraveghere se observă că niciuna dintre persoanele aflate în zonă nu a intervenit.

de Redactia Observator

la 01.10.2025 , 09:38

Întreg incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, care îl arată pe agresor cum îl lovește fără încetare pe tânărul căzut la pământ.

Surse Bistriteanul.ro spun că totul ar fi pornit de la niște comentarii pe rețelele de socializare.

Victima a sesizat poliţia, care a deschis un dosar penal pe numele agresorului.

Articolul continuă după reclamă

"Polițiștii din cadrul Poliției orașului Sângeorz-Băi au fost sesizați de către un bărbat din oraș, cu privire la faptul ca ar fi fost agresat fizic, în stradă, de către un alt bărbat din Sângeorz Băi. Cu privire la cele sesizate, polițiștii din cadrul Poliției orașului Sângeorz Băi au întocmit un dosar penal, urmând documentarea faptei", au declarat pentru Bistriteanul.ro reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

batut sângeorz-băi strada
Înapoi la Homepage
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
Cine este Claudia, iubita lui Andrei Niculae de la Power Couple 2026. De cât timp formează un cuplu cu prezentatorul
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
O tânără de 20 de ani a păgubit JPMorgan cu o sumă uriașă. La proces, judecătorul nu s-a putut abține: Cineva de la bancă e tare prost
O tânără de 20 de ani a păgubit JPMorgan cu o sumă uriașă. La proces, judecătorul nu s-a putut abține: Cineva de la bancă e tare prost
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă?
Observator » Evenimente » Tânăr bătut pe stradă din cauza unor comentarii pe reţelele de socializare. Nimeni nu a intervenit