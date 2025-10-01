Un tânăr a fost snopit în bătaie în plină stradă, în oraşul Sângeorz-Băi din Bistriţa-Năsăud. În imaginile surpinse de o cameră de supraveghere se observă că niciuna dintre persoanele aflate în zonă nu a intervenit.

Întreg incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, care îl arată pe agresor cum îl lovește fără încetare pe tânărul căzut la pământ.

Surse Bistriteanul.ro spun că totul ar fi pornit de la niște comentarii pe rețelele de socializare.

Victima a sesizat poliţia, care a deschis un dosar penal pe numele agresorului.

"Polițiștii din cadrul Poliției orașului Sângeorz-Băi au fost sesizați de către un bărbat din oraș, cu privire la faptul ca ar fi fost agresat fizic, în stradă, de către un alt bărbat din Sângeorz Băi. Cu privire la cele sesizate, polițiștii din cadrul Poliției orașului Sângeorz Băi au întocmit un dosar penal, urmând documentarea faptei", au declarat pentru Bistriteanul.ro reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud.

