Tânăr de 19 ani din Bacău, arestat după ce a provocat un accident şi a sărit la gâtul unui poliţist

Un tânăr de 19 ani din județul Bacău a fost arestat preventiv după ce a provocat un accident pe autostrada A1, în județul Arad, iar ulterior a agresat un polițist. În timp ce era escortat la spital pentru recoltarea de probe biologice, acesta l-a îmbrâncit pe agent, l-a prins de gât și a încercat să îi sustragă arma, cătușele și sprayul lacrimogen.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad au anunţat, luni, că a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de un tânăr de 19 ani din judeţul Bacău, pentru ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Poliţiştii de la Biroul Poliţie Autostrăzi A1 Deva-Nădlac au fost sesizaţi, sâmbătă, despre producerea unui accident pe autostrada A1, pe sensul de mers Nădlac-Arad. Poliţiştii ajunşi acolo au identificat un autoturism marca Skoda, condus de tânăr, care a lovit din spate un alt autovehicul.

Pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului rutier, s-a impus testarea şoferului pentru consumul de alcool şi de substanţe psihoactive.

Potrivit Parchetului, atunci când a fost dus de un poliţist de la Biroul de Poliţie Autostrăzi A1 Deva-Nădlac la Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad, pentru recoltarea probelor biologice de sânge, tânărul a încercat să fugă şi l-a îmbrâncit pe agentul de Poliţie, l-a prins de gât pentru a-l imobiliza şi a încercat să îi ia arma, deteriorându-i tocul portarmă. În plus, şoferul a încercat să-i fure poliţistului cătuşele şi spray-ul iritant lacrimogen, deteriorându-i uniforma şi provocându-i leziuni care necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

De asemenea, anchetatorii au reţinut că, în urma acţiunilor de violenţă exercitate, în public, împotriva poliţistului, tânărul a tulburat ordinea şi liniştea publică.

El a fost reţinut pentru 24 de ore, iar duminică Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Arad cu propunerea de luare a măsurii arestului preventiv penntru 30 de zile, propunerea fiind admisă.

