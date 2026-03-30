Tânăr de 19 ani din Bacău, arestat după ce a provocat un accident şi a sărit la gâtul unui poliţist

Un tânăr de 19 ani din județul Bacău a fost arestat preventiv după ce a provocat un accident pe autostrada A1, în județul Arad, iar ulterior a agresat un polițist. În timp ce era escortat la spital pentru recoltarea de probe biologice, acesta l-a îmbrâncit pe agent, l-a prins de gât și a încercat să îi sustragă arma, cătușele și sprayul lacrimogen.

de Denisa Vladislav

la 30.03.2026 , 16:29
Tânăr de 19 ani, arestat după ce a provocat un accident şi a sărit la gâtul unui poliţist - Sursa: Profimedia

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad au anunţat, luni, că a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de un tânăr de 19 ani din judeţul Bacău, pentru ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

L-a agresat pe poliţistul care îl ducea la spital pentru recoltarea de sânge

Poliţiştii de la Biroul Poliţie Autostrăzi A1 Deva-Nădlac au fost sesizaţi, sâmbătă, despre producerea unui accident pe autostrada A1, pe sensul de mers Nădlac-Arad. Poliţiştii ajunşi acolo au identificat un autoturism marca Skoda, condus de tânăr, care a lovit din spate un alt autovehicul.

Pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului rutier, s-a impus testarea şoferului pentru consumul de alcool şi de substanţe psihoactive.

L-a îmbrâncit pe agent şi l-a prins de gât pentru a-l imobiliza, încercând să îi fure arma, cătuşele şi sprayul lacrimogen

Potrivit Parchetului, atunci când a fost dus de un poliţist de la Biroul de Poliţie Autostrăzi A1 Deva-Nădlac la Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad, pentru recoltarea probelor biologice de sânge, tânărul a încercat să fugă şi l-a îmbrâncit pe agentul de Poliţie, l-a prins de gât pentru a-l imobiliza şi a încercat să îi ia arma, deteriorându-i tocul portarmă. În plus, şoferul a încercat să-i fure poliţistului cătuşele şi spray-ul iritant lacrimogen, deteriorându-i uniforma şi provocându-i leziuni care necesită 1-2 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

De asemenea, anchetatorii au reţinut că, în urma acţiunilor de violenţă exercitate, în public, împotriva poliţistului, tânărul a tulburat ordinea şi liniştea publică.

El a fost reţinut pentru 24 de ore, iar duminică Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Arad cu propunerea de luare a măsurii arestului preventiv penntru 30 de zile, propunerea fiind admisă.

tanar arestat ultraj politist accident a1 arad
