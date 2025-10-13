Antena Meniu Search
Tânăr de 22 de ani, investigat pentru organizarea unor tombole ilegale. Premii în cai și mașini

Un tânăr de 22 de ani din Jirlău, județul Brăila, este cercetat de poliție după ce ar fi organizat tombole online fără autorizație, oferind ca premii cai și autoturisme. În urma percheziției domiciliare, au fost ridicate sume de bani, telefoane mobile și o mașină.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 16:24
Tânăr de 22 de ani, investigat pentru organizarea unor tombole ilegale. Premii în cai și mașini Mașină de poliție românească în traficul din București, România, 2023 - Profimedia

Polițiștii din Brăila au făcut o percheziție domiciliară în localitatea Jirlău într-un dosar în care fac cercetări după ce un tânăr ar fi organizat tombole online cu premii în cai și mașini, informează Mediafax.

Potrivit IPJ Brăila, percheziția domiciliară din localitatea Jirlău a avut loc în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc.

Premii în cai și mașini, oferite online

Articolul continuă după reclamă

Din cercetări a reieșit că un tânăr de 22 de ani ar organiza, prin intermediul contului de pe o rețea de socializare, tombole online, oferind ca premii cai și mașini, după ce participanții ar achita, în prealabil, diferite sume de bani cu titlu de bilete de participare.

În urma percheziției, polițiștii au dus la sediul poliției trei persoane pentru continuarea cercetărilor.

De asemenea, polițiștii au ridicat o mașină, aproximativ 7.300 de lei și 220 de euro, telefoane mobile și alte bunuri și înscrisuri de interes pentru cauză.

