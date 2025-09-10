Sfârşit tragic pentru un tânăr de 23 de ani pe Centura de Sud a Timișoarei, după ce maşina condusă de acesta s-a ciocnit violent cu un alt autoturism.

Impactul a fost atât de puternic, încât băiatul a intrat pe loc în stop cardio-respirator. Medicii ajunşi la faţa locului au încercat minute în şir să îl resusciteze. Celălalt șofer, în vârstă de 32 de ani, a fost şi el rănit şi transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

"În jurul orei 16:28 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe centura VTM, în apropierea localității Giroc. La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Timișoara cu o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și prim ajutor și Moto SMURD, dar și 2 echipaje SAJ. În accident au fost implicate 2 autoturisme în care se aflau 2 persoane (sex masculin). În urma impactului, o persoană este în stop cardio-respirator (se aplică manevre de resuscitare), iar cea de-a 2-a persoană este conștientă și cooperantă, evaluată medical la fața locului", au transmis reprezentanţii ISU Timiş după accident.

Din păcate, eforturile medicilor au fost în zadar, tânărul de 23 de ani fiind declarat decedat.

"Un bărbat a condus un autoturism pe DN CT, dinspre localitatea Remetea Mare înspre localitatea Giroc, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, care circula pe sensul opus de deplasare. Din nefericire, în urma impactului a rezultat decesul bărbatului din primul autoturism, precum și rănirea șoferului de 32 de ani, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale", a informat IPJ Timiş.

Polițiștii au deschis o anchetă.

