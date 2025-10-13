Video Tânăr de 25 de ani din Tulcea, record de sancţiuni în trafic. Permisul i-a fost suspendat 300 de zile
Record de sancţiuni pentru un şofer de 25 din Tulcea după ce a fost depistat într-o singură zi că a încălcat mai multe reguli de circulaţie în trafic. Alcoolul şi viteza excesivă sunt doar două dintre abaterile pentru care individul a rămas pieton pentru 300 de zile.
Un tânăr de 25 de ani din județul Tulcea a reușit "performanța" de a rămâne fără permis pentru aproape un an, după ce a comis mai multe abateri grave în trafic, într-un interval de doar câteva minute.
Incidentul a avut loc pe 12 octombrie, în localitatea Cataloi, unde polițiștii rutieri au surprins cu radarul un autoturism care rula cu 167 km/h pe un sector de drum limitat la 90 km/h. Șoferul a efectuat și o depășire neregulamentară, iar la semnalul de oprire al polițiștilor, a ignorat indicațiile și a continuat deplasarea, fiind urmărit și oprit în scurt timp.
Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Pentru toate abaterile, polițiștii i-au aplicat mai multe sancțiuni și i-au suspendat dreptul de a conduce pentru 300 de zile, un record negativ pentru județul Tulcea, potrivit autorităților.
