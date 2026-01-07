Continuă protestele în faţa Spitalului Judeţean Buzău. Zeci de oameni cer dreptate pentru un tânăr de 25 de ani, mort în spital. Rudele şi prietenii susţin că doctorii sunt vinovaţi pentru tragedie pentru că nu l-au îngrijit. Bărbatul era internat cu o fractură de femur, după un accident de maşină. Şi ministrul Sănătăţii intervine. Alexandru Rogobete a declarat că a sesizat cazul la Colegiul Medicilor din România şi trimite Corpul de Control pentru verificări.

Gabriel, un tânăr în vârstă de 25 de ani, era pasager într-un autoturism condus de un alt tânăr de 20 de ani. Accidentul s-a produs în 2 ianuarie, pe DN 10, în localitatea Verneşti, după ce maşina s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism care circula din sens opus. În accident au fost rănite mai multe persoane, inclusiv Gabriel, care a suferit o fractură de femur şi a fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, fiind programat pentru operaţie luni.

Potrivit informaţiilor oficiale, starea tânărului s-a deteriorat însă brusc, iar acesta a decedat pe patul de spital. Cauzele exacte ale morţii vor fi stabilite în urma necropsiei şi a investigaţiilor medicale.

Necropsia tânărului, amânată cu o zi la solicitarea familiei

Necropsia tânărului de 25 de ani mort în Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău, în timp ce aştepta să fie operat la femur după un accident rutier, a fost amânată cu o zi, la solicitarea familiei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă, decizia a fost luată pentru ca un legist din partea familiei să poată participa la necropsie.

"La solicitarea familiei, s-a decis ca la efectuarea necropsiei să participe un medic expert parte. Serviciul Judeţean de Medicină Legală Buzău a fost de acord cu cererea pentru a exista o transparenţă deplină. În urma discuţiilor purtate cu medicul expert parte, mâine, 8 ianuarie, va fi efectuată necropsia tânărului de 25 de ani. De asemenea, doresc să precizez că, fiind vorba de o moarte suspectă, există o anchetă penală în curs şi nu putem oferi alte date. Precizez că familia nu a depus nicio petiţie la SJU Buzău până în prezent", a declarat Adriana Bunilă.

Zeci de persoane s-au adunat, marţi, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, pentru a protesta după decesul unui tânăr de 25 de ani, care a murit în unitatea medicală, la trei zile după ce fusese rănit într-un accident rutier. Protestatarii, majoritatea prieteni şi apropiaţi ai victimei, au cerut explicaţii şi tragerea la răspundere a celor consideraţi responsabili.

Alexandru Rogobete a sesizat Colegiul Medicilor

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor din România în cazul tânărului decedat la Buzău. El a precizat că a vorbit cu preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi că în perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control. Ministrul respinge şi acuzaţia că ar încerca să muşamalizeze cazul, arătând că este "o afirmaţie nefondată şi profund incorectă".

Ministrul Sănătăţii precizează într-o postare pe Facebook că a văzut în spaţiul public declaraţiile unor politicieni legate de situaţia de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău şi consideră necesar să vină cu câteva clarificări, pentru ca oamenii să nu fie dezinformaţi, mai ales din punct de vedere medical.

"Pentru acest caz am fost informat în timp util şi am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România, singura instituţie abilitată să se pronunţe din punct de vedere medical. Colegiul Medicilor va face verificările necesare şi va exista un răspuns clar privind situaţia pacientului politraumatizat de la Buzău", anunţă ministrul.

Rogobete precizează că "a văzut însă şi acuzaţii potrivit cărora ar încerca să muşamalizeze acest caz".

"Este o afirmaţie nefondată şi profund incorectă. Nu am muşamalizat niciodată nimic. Dimpotrivă, am fost ministrul care a spus adevărul şi care a scos la lumină probleme ascunse ani de zile, tocmai pentru că doar recunoaşterea lor ne permite să le corectăm. Am discutat inclusiv cu preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, iar în perioada imediat următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ, precum şi verificări prin Corpul de Control, pentru a analiza toate aspectele ce ţin de zona administrativă", subliniază ministrul.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, "a compara politic situaţia de la Buzău cu cea de la Iaşi este aberant".

PNL Iaşi acuză Ministerul Sănătăţii şi pe ministrul Alexandru Rogobete că muşamalizează cazul de la Buzău şi nu trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean, după ce un tânăr implicat într-un accident a murit în unitatea medicală, având fractură de femur.

