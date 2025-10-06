Un tânăr de 19 ani din Iași a fost reţinut pentru că ar fi abuzat sexual o copilă de 13 ani, după ce a convins-o că între ei există o relație de dragoste. Cea care l-a dat pe mâna poliției a fost chiar mama fetei.

Tânărul de 19 ani a început o relație cu fata de 13 ani și a convins-o că este îndrăgostit de ea. După mai multe întâlniri în oraș, au rămas singuri într-un spațiu mai intim și atunci au întreținut relații sexuale.

Fata și-a convins părinții că relația dintre ei este doar una de prietenie, dar mama sa nu a crezut-o, motiv pentru care a anunțat poliția. Pentru că diferența de vârstă dintre ei este mai mare de 5 ani, chiar dacă fata și-a dat consimțământul, tânărului s-a deschis un dosar penal pentru viol în formă continuată.

A fost luat de acasă de către polițiști, audiat și reținut inițial pentru 24 de ore, după care a fost dus în fața judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile și aceasta a fost aprobată. Rămâne de asemenea după gratii în perioada următoare pe durata cercetărilor.

