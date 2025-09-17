Incident șocant în gara din Alba Iulia. Angajații CFR au găsit trupul fără viață al unui tânăr de 24 de ani pe liniile de cale ferată. Primele indicii arată că bărbatul s-ar fi electrocutat după ce s-a urcat pe un stâlp de înată tensiune.

Impiegatul de mișcare proaspăt intrat în tură a văzut între șine corpul unui bărbat cu arsuri grave. După ce s-a apropiat și și-a dat seama că acesta era deja decedat, a sunat imediat la 112.

Polițiștii au reușit să identifice victima în scurt timp. Este vorba despre un tânăr de 24 de ani din Alba Iulia fără ocupație.

Din primele date, tânărul s-a electrocutat după ce a urcat pe un stâlp care susține firele electrice prin care sunt alimentate locomotivele. A ales o zonă retrasă a gării, motiv pentru care polițiștii cred că nu a fost un accident sau un gest inconștient.



Cercetările sunt în plină desfășurare, dar principala ipoteză e că tânărul a vrut să își ia viața intenționat.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

