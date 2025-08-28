Un tânăr de 19 ani din Gilău, județul Cluj, a furat o mașină și a provocat un accident care putea avea urmări grave. Fără permis de conducere, băiatul a pierdut controlul volanului, a lovit un autoturism parcat și a fost proiectat pe contrasens. În loc să sune la poliție, a mers acasă, iar abia dimineață a chemat ambulanța din cauza durerilor.

Testat pentru consum de alcool, rezultatul a fost negativ.

"Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a stabilit că un tânăr de 19 ani, care ar fi sustras autoturismul de pe strada Câmpului din localitatea Gilău, ar fi condus vehiculul pe DN1, unde, pe fondul vitezei neadaptate ar fi pierdut controlul direcției de mers. Autoturismul a intrat în coliziune cu un vehicul parcat pe partea dreaptă a sensului de mers. În urma impactului, autoturismul condus de tânăr a fost proiectat pe celălalt sens de circulație, în rigola de pe marginea drumului. Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ, însă polițiștii au descoperit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie", au transmis anchetatorii.

Accident cu mașina furată la Gilău, în Cluj

După accident, tânărul a părăsit locul faptei și s-a dus acasă. Dimineața, în jurul orei 09:00, acesta a solicitat intervenția ambulanței, acuzând dureri și leziuni provocate de coliziune.

Polițiștii din Cluj continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs accidentul și pentru a lua măsurile legale împotriva tânărului.

