Urmărire ca-n filme în judeţul Vaslui. Un tânăr de 22 de ani fără permis a pornit într-o cursă nebună, speriat de apariţia unui echipaj de poliţie.

Polițiștii au pornit pe urmele lui, iar la un moment dat, tânărul și-a abandonat mașina la marginea unei localităţi. De acolo, a fugit pe dealuri, ca să scape de agenţi. Degeaba, însă, pentru că a fost prins după câteva minute. Bărbatul nu era băut, dar pentru faptele sale a primit o amendă în valoare de 1.000 de lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰