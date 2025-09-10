Antena Meniu Search
Video Tânăr prins de polițiști după ce a abandonat mașina și a fugit pe dealuri. Cât l-a costat "aventura"

Urmărire ca-n filme în judeţul Vaslui. Un tânăr de 22 de ani fără permis a pornit într-o cursă nebună, speriat de apariţia unui echipaj de poliţie.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 09:30

Polițiștii au pornit pe urmele lui, iar la un moment dat, tânărul și-a abandonat mașina la marginea unei localităţi. De acolo, a fugit pe dealuri, ca să scape de agenţi. Degeaba, însă, pentru că a fost prins după câteva minute. Bărbatul nu era băut, dar pentru faptele sale a primit o amendă în valoare de 1.000 de lei.

