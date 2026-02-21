Viscol şi ninsori puternice, la această oră, în zona de sud şi sud est a României. Ninge şi bate vântul destul de tare, inclusiv în Bucureşti. Se circulă foarte greu, atât în oraşe, cât şi pe drumurile naţionale. În localitatea Daia, din judeţul Giurgiu, a fost activat şi planul roşu, după ce un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat.

O femeie în vârstă de 55 de ani a fost rănită și a fost transportată de urgență la spital. 16 persoane se aflau în acel microbuz și din cauza condițiilor meteo ar fi derapat. A fost activat planul roșu de intervenție, fiind dezactivat la scurt timp. Se circulă greu în aproape un sfert din țară. Din cauza codului emis de meteorologi. Chiar și în Capitală vântul bate foarte puternic, ninge și pe șosele s-a depus strat gros de zăpadă, chiar și acolo unde au intervenit utilajele de dezăpezire. Din cauza vântului zăpada este viscolită și se depune rapid pe șosele.

La fel se circulă și în jurul Capitalei, pe autostrăzi, dar și pe centură. Șoferii care au ajuns în această dimineață pe Centura Capitalei au transmis că s-a circulat foarte greu din cauza zăpezii de pe carosabil și din cauza poleiului. Totodată, pe centură, gropile au fost acoperite de zăpadă, iar șoferii care circulă pe acolo riscă să își avarieze mașinile dacă nu circulă cu prudență. Autoritățile recomandă să ieșim din casă doar dacă este cu adevărat nevoie, să ne echipăm corespunzător mașinile și să verificăm traseul pe care urmează să mergem înainte să plecăm la drum

Despre situația din trafic și despre felul în care se circulă în acest moment în toată țara cu a discutat și Mihai Sitaru, inspector principal de la Centrul Infotrafic. Unde sunt probleme?

La acest moment traficul este oprit din cauza condițiilor meteorologice pe următoarele drumuri naționale: DN 21A Țăndărei-Bărăganu, DN 2C Slobozia-Smeeni, DN 3 Brănești-Călărași. De asemenea, sunt impuse restricții temporare pentru autovehiculele cu masă maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Pe drumurile naționale, DN 3A Lehliu Gară-Drajna Nouă, DN 4 Frumușani-Oltenița, DN 22 Lumina-Tulcea, DN 22A Hârșova-Saraiu, DN 22A Cataloi-Topolog, DN 22D Măcin Ciucurova, DN-22 Măcin Tulcea.

De asemenea, sunt impuse restricții temporare pentru autovehiculele cu masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Pe drumul național, DN-21 Slobozia Viziru, DN 2C Slobozia-Costești, DN 1D Urziceni Albești-Paleologu și DN-21 Brăila-Viziru.

Cum află șoferii aceste informații înainte să plece la drum?

Informațiile vor fi postate prin informări pe platforma Poliției Române în secțiunea Infotrafic.

Pe autostrăzi cum se circulă în momentul de față?

La această oră nu sunt semnalate autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a unor evenimente rutiere sau a condițiilor meteorologice. Însă, pe autostrăzile A0 Centura București, A1 București-Pitești, A2 București-Cernavodă și A3 București-Brașov, traficul se desfășoară în condiții de iarnă pe un carosabil parțial acoperit cu zăpadă, iar vântul lateral afectează pe alocuri vizibilitatea. Autostrada A7 Ploiești-Adjud se circulă pe un carosabil uscat, cu intensificarea ale vântului și fără restricții.”

