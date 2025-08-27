Un accident grav a avut loc aseară pe "Drumul Morţii" în Vrancea. Un cetăţean ucrainean de 35 de ani şi-a pierdut viaţa la volanul TIR-ului pe care îl conducea, după ce s-a ciocnit cu un alt TIR.

Autocamionul care a provocat accident era condus de un bărbat de 27 de ani, care a pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens, după o explozie la una dintre roţile din faţă.

Impactul a fost devastator - ambii șoferi au rămas încarceraţi, iar echipajele medicale nu l-au mai putut salva pe străin.

Şoferul român a fost găsit inconștient şi transportat de urgenţă la spital. Bărbatul transporta azotat de amoniu, iar riscul de explozie a fost uriaş.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările.

