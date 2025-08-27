Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tânăr şofer de camion ucrainean, victimă pe "Drumul Morţii". Impact cu un alt TIR, plin cu azotat de amoniu

Un accident grav a avut loc aseară pe "Drumul Morţii" în Vrancea. Un cetăţean ucrainean de 35 de ani şi-a pierdut viaţa la volanul TIR-ului pe care îl conducea, după ce s-a ciocnit cu un alt TIR.

de Redactia Observator

la 27.08.2025 , 08:09

Autocamionul care a provocat accident era condus de un bărbat de 27 de ani, care a pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens, după o explozie la una dintre roţile din faţă.

Impactul a fost devastator - ambii șoferi au rămas încarceraţi, iar echipajele medicale nu l-au mai putut salva pe străin.

Şoferul român a fost găsit inconștient şi transportat de urgenţă la spital. Bărbatul transporta azotat de amoniu, iar riscul de explozie a fost uriaş.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident tir vrancea
Înapoi la Homepage
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Andrei Lemnaru a fost lovit din plin de o nouă scenă de dragoste dintre Ella și Teo: „Permite-mi să fac o cruce”
Andrei Lemnaru a fost lovit din plin de o nouă scenă de dragoste dintre Ella și Teo: „Permite-mi să fac o cruce”
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
Comentarii


Întrebarea zilei
Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate?
Observator » Evenimente » Tânăr şofer de camion ucrainean, victimă pe "Drumul Morţii". Impact cu un alt TIR, plin cu azotat de amoniu