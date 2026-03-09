O migrenă, o noapte nedormită, oboseală care nu mai trece sau pur şi simplu stresul zilnic de la serviciu. Pentru toate acestea, românii au propria lor farmacie de acasă: sertarul cu suplimente alimentare. Nouă din zece români obişnuiesc să ia vitamine şi minerale, uneori chiar cu pumnul şi de cele mai multe ori - după ureche, fără sfatul unui medic specialist. Unii întreabă ChatGPT-ul, alții dau fuga la farmacie, iar aproape jumătate se informează online, fie pe reţelele sociale, fie pe diverse forumuri. Practic, aproape toată țara caută sănătatea la flacon, fără să vadă şi capcana din cutie. Deși par inofensive, toate aceste suplimente pot deveni inamici invizibili, mai ales dacă avem o boală de care nu ştim sau pur şi simplu le combinăm între ele fără nişte analize de sânge. Merită aşadar să ne întrebăm: cât e beneficiu şi cât e risc? Urmăriţi un material realizat de reporterul Observator Anita Lăsculescu.

"Mai întâi întreb Chat GPT-ul ce problemă am, apoi merg la medic", spune un bărbat. Mulți dintre noi avem acasă un sertar care arată ca o adevărată farmacie. Plin cu vitamine și suplimente pentru energie, imunitate și somn. Le cumpărăm ușor fără rețetă, la recomandarea prietenilor sau după ce vedem reclame. Specialiștii spun însă ca vitaminele și suplimentele nu ar trebui luate la întâmplare. Suplimentele alimentare au devenit pentru cei mai mulți dintre noi o rutină zilnică. Studiile arată că 94% dintre români au luat în ultimul an vitamine, minerale sau alte pastile care să completeze dieta obişnuită. Iar jumătate dintre aceştia spun că se bazează pe informaţiile citite pe internet.

Luate după ureche şi combinate de cele mai multe ori, vitaminele pot face mai mult rău decât bine

"Când se face o promovare mai intensă în online la suplimente., inclusiv chiar dacă este aceeaşi formă de Magneziu, toată lumea o caută. Tot timpul îi întrebăm ce alte medicamente iau ca să nu se ajungă la acumulare prera mare în organism", a declarat Beatrice Speteanu, farmacist. Exact acesta este riscul cel mai mare. Luate după ureche şi combinate de cele mai multe ori, vitaminele pot face mai mult rău decât bine. "Important este să facem analize de sânge. Vedem nivelul vitaminelor din organism şi dacă este nevoie, suplimentăm, altrfel este periculos să le luăm. Pe lângă faptul că poţi face supradoză, organismul este suprasolicitat", a declarat Laura Panait, medic generalist.

"În timpul tratamentului cu fier, nu luăm calciu. Ca absorţia fierului să fie bună corectă, trebuie să fie în acelaşi timp cu vitamica C. Calciu şi magneziu nu se iau împreună. Se iau separat pentru cî intră în competiţie pentru absorţie", a declarat Laura Panait. medic generalist. În plus, de multe ori, suplimentele alimentare tratează efectul şi nu cauza. Printre cele mai căutate sunt cele care care ne ajută să reducem stresul şi anxietatea. Când, de fapt, sursa este emoţională, o problemă ce nu se tratează cu astfel de pastile. "Un lucru care îi caracterizează pe cei acre se îndreaplă spre soluţii rapide este nevoia de control. Nevoia de a-mi controla corpul vine din anxietate. Atunci când tratez simptomul eu nu îmi dau posibilitatea să vindec cauza. Nu pot să dorm din motive diverse, înrijorări. Uneori, cauzele sunt de natură fiziologic. Trebuie să apelez la un specialist, medic psiholog", a declarat Alina Costache, psiholog.

Piaţa suplimentelor alimentare şi a vitaminelor din România a ajuns la 870 milioane de euro. Cele mai folosite suplimente alimentare sunt vitaminele C si D, magneziul, acizii grași Omega-3, probioticele, dar și proteinele și creatina. Multe dintre acestea pot prezenta riscuri și trebuie evitate în anumite boli, cum ar fi afecțiunile de inimă, rinichi, ficat sau tulburări hormonale. Aşadar, în ciuda popularității, este important de menționat că, deși pot susține sănătatea, ele nu trebuie să înlocuiască o dietă sănătoasă și este recomandat să fie luate doar la sfatul unui specialist.

