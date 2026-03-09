Noua armă în războiul din Orient. Lovirea uzinelor de desalinizare amenință milioane de oameni

Atacurile asupra apei sunt rare în timp de război, cu toate astea ele au apărut în conflictul din Orientul Mijlociu. În weekend au fost lansate lovituri asupra unor uzine de desalinizare a apei marine. Aproximativ 100 de milioane de locuitori din statele din Golf depind de 450 de uzine de desalinizare, iar majoritatea nu au alternative.

O staţie de desalinizare din Bahrein a fost avariată duminică de un atac cu drone iraniene, au anunţat autorităţile, după acuzaţii iraniene privind o lovitură similară pe insula Qeshm, care a afectat alimentarea cu apă a 30 de localităţi.

Aceste atacuri sunt încă limitate, dar "primul care va îndrăzni să atace apa va declanşa un război mult mai devastator decât cel pe care îl avem astăzi", avertizează Esther Crauser-Delbourg, economistă franceză specializată în domeniul apei, într-un interviu acordat AFP, preluat de Agerpres.

În această regiune, una dintre cele mai aride din lume şi unde disponibilitatea de apă este de zece ori sub media globală, conform Băncii Mondiale, uzinele de desalinizare sunt esenţiale pentru economie şi apă potabilă. Aproximativ 42% din capacitatea mondială de desalinizare este prezentă în Orientul Mijlociu, arată un studiu recent publicat în revista Nature. În Emiratele Arabe Unite, 42% din apa potabilă provine din aceste uzine, 90% în Kuweit, 86% în Oman şi 70% în Arabia Saudită, detaliază o notă a Institutului Francez pentru Relaţii Internaţionale (Ifri) din 2022.

Fără capacitate de desalinizare a apei, Orientul Mijlociu nu poate exista.

"Acolo, fără apă desalinizată, nu există nimic", rezumă Esther Crauser-Delbourg. Este deosebit de strategică în marile metropole precum Dubai şi Riad. Încă din 2010, o notă de analiză a CIA afirma că "perturbarea instalaţiilor de desalinizare în majoritatea ţărilor arabe ar putea avea consecinţe mai grave decât pierderea oricărei alte industrii sau resurse".

În 2008, site-ul Wikileaks a dezvăluit un document diplomatic american conform căruia Riadul ar trebui să fie evacuat în termen de o săptămână în cazul în care fabrica de desalinizare din Jubail care îl alimentează sau conductele sale de petrol ar fi "grav avariate sau distruse".

Pe lângă atacurile raportate în weekend, aceste uzine sunt vulnerabile la întreruperile de curent care le alimentează şi la eventuale contaminări ale apei de mare, mai ales din cauza mareelor negre, afirmă mai mulţi cunoscători citaţi de AFP.

În ultimii zece ani au mai avut loc atacuri împotriva uzinelor de desalinizare: Yemenul şi Arabia Saudită s-au atacat reciproc, iar Gaza a fost lovită de bombardamente israeliene, relatează grupul de reflecţie californian Pacific Institute, care ţine un registru al conflictelor legate de apă. Înainte de 2016, astfel de atacuri nu mai fuseseră înregistrate din 1991, în timpul războiului din Golf.

