Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tânără de 23 de ani înjunghiată în centrul oraşului Reşiţa de o altă fată

Atac sângeros în centrul oraşului Reşiţa. O tânără de 23 de ani a fost înjunghiată de o altă fată, după o ceartă aprinsă.

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 08:41

Câţiva trecători au avut curaj să intervină şi să le despartă. Atacatoarea a ajuns la Poliţie.

"Tânăra de 22 de ani, bănuită că ar fi agresat-o fizic pe cealaltă, a fost sancţionată contravenţional cu amendă de 3.000 de lei. Victimei i s-a adus la cunoștință dreptul de a depune plângere penală pentru infracţiunea de loviri şi de a beneficia de protecţie prin intermediul ordinului de protecţie provizoriu. Aceasta a refuzat", a declarat Simona Harbuzaru, purtător de cuvânt IPJ Caraş-Severin.

Victima a ajuns la spital.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

atac injunghiata cearta politie resita
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri”
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Marius Avram de pe insulă. Ce s-a întâmplat la Bonfire în ultimul moment
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Comentarii


Întrebarea zilei
Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student?
Observator » Evenimente » Tânără de 23 de ani înjunghiată în centrul oraşului Reşiţa de o altă fată