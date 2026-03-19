Caz șocant la Cluj-Napoca! O tânără de 28 de ani a fost agresată, sechestrată şi violată de un bărbat pe care l-a invitat într-un apartament închiriat în regim hotelier. Individul a devenit la un momentdat violent şi ar fi obligat-o să bea o substanţă necunoscută.

Incidentul a fost semnalat în data de 17 martie, când o femeie de 28 de ani a sunat la 112 și a reclamat că a fost agresată fizic și obligată să întrețină relații sexuale împotriva voinței sale.

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, femeia l-ar fi primit pe bărbat în locuință cu intenția de a avea relații intime, însă situația ar fi degenerat rapid. Bărbatul ar fi devenit agresiv, ar fi lovit-o în mod repetat și ar fi imobilizat-o.

Victima le-a mai spus polițiștilor că ar fi fost forțată să consume o băutură despre care bănuiește că ar fi conținut o substanță necunoscută, după care agresorul ar fi întreținut relații sexuale cu aceasta fără consimțământul ei.

În urma apelului, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Biroul de Investigații Criminale, împreună cu specialiști criminaliști, au demarat cercetări la fața locului și au desfășurat investigații pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

Suspectul a fost identificat în scurt timp, iar în urma colaborării dintre IPJ Cluj și IPJ Sălaj, acesta a fost depistat în municipiul Zalău. Este vorba despre un bărbat de 36 de ani din comuna Cămărașu.

La data de 18 martie, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru viol și lipsire de libertate. Ancheta este în desfășurare.

