Foaierul Teatrul Național din Cluj-Napoca a fost cuprins de liniște și lacrimi. Într-o atmosferă copleșitoare, sute de oameni au venit ieri pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Ioan Isaiu. Copleşită de durere, mama actorului nu s-a dezlipit de sicriul cu trupul neînsufleţit. Ioan Isaiu a murit fulgerător, în urma unui infarct. Slujba de înmormântare va avea loc azi la ora 12, la Biserica Ortodoxă "Sfânta Treime" din Dej.

"Zile triste şi un moment trist, surprinzător. A plecat ca, exact în momentul în care îşi făcea meseria, adică ieşirea din scenă, vrem noi aşa să avem aşa ieşiri grandioase şi frumoase şi surprinzătoare, exact aşa a făcut şi Ioan din viaţa asta. Ioane, zâmbetul tău, din ochii tăi, din sufletul tău, cel puţin mie asta îmi va rămâne în suflet", spune Dan Chiorean.

Cu flori în mâini și lacrimi în ochi, toți cei care l-au iubit au venit să-și ia rămas bun. Colegi, prieteni și spectatori au trecut, pe rând, pe la căpătâiul lui. Unii s-au oprit în tăcere, alții i-au șoptit un ultim mulțumesc pentru momentele magice oferite pe scenă.

"Dacă vreau să îmi ceva în mod deosebit despre Ioan Isaiu, despre Jovanni, nu sunt rolurile extraordinare, noi ştim că era frumos, şi că era talentat. O să-mi amintesc de colegul care nu a primit, nu a privit niciodată dispreţuitor, de colegul care nu se bătea cu pumnul în piept că mama e bolnavă şi eu joc pe scenă, nu, priorităţile lui erau întotdeauna mama şi-apoi teatrul", spune Elena Ivanca.

După familie, plecarea lui lasă un gol imens în inimile colegilor de scenă. Pentru unii Ioan Isaiu a însemnat nu doar un coechipier, ci un mare prieten.

"Treizeci de ani de prietenie, am un mare regret că în ultimii ani nu ne-am vorbit. Omul ăsta a însemnat aproape totul pentru mine, pentru familia mea, a fost naşul nostru de căsătorie, naşul fetiţei noastre. Drum lin printre stele Ioane, te iubim şi ne gândim la tine tot timpul", spune Sorin Misiriantu, regizor.

Sicriul cu trupul neînsufleţit a fost transportat la Dej, acolo unde astăzi la ora 12 va avea loc slujba de înmormântare.

