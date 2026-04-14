Accident grav în județul Vâlcea! O gravidă de 23 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost grav rănite după un impact frontal între două autoturisme.

Tânără însărcinată, moartă într-un accident în Vâlcea. Alte trei persoane au fost grav rănite - Facebook/Se întâmplă în Vâlcea

Un șofer în vârstă de 53 de ani a intrat pe sensul opus și a lovit mașina condusă de un tânăr de 27 de ani, care ulterior a fost proiectată în zona căii ferate.

În urma accidentului, șoferul, o pasageră de 23 de ani și o altă femeie au fost răniți, iar fătul nu a putut fi salvat. Ambii șoferi aveau alcoolemie zero, iar polițiștii continuă cercetările.

