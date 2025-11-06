Şi, în timp ce aceste oraşe iau decizii pentru noaptea dintre ani, la Sibiu, Crăciunul prinde mai mult contur. În Piaţa Mare, pregătirile sunt în toi: se montează bradul de 24 de metri, standurile, dar şi peste o sută de căsuţe de unde turiştii îşi vor putea cumpăra cele mai bune preparate sau decoraţiuni pentru acasă. Organizatorii sunt optimişti şi speră ca peste 300.000 de oameni să ajungă anul acesta la Târg.

"Tema noastră de anul ăsta se numeşte "E adevărat, e făcut de tine!". Prin asta vrem să spunem că fiecare dintre noi putem contribui puţin la sărbătoare şi la spiritul Crăciunului", a declarat Corina Oltean, reprezentant târg de Crăciun.

Centrul Sibiului se transformă într-un spectacol de lumini și culoare

Cu 49 de zile rămase până la Crăciun, sibienii lucrează de zor la montarea standurilor şi la instalarea iluminatului festiv, care vor transforma centrul oraşului într-un spectacol plin de culoare. Bradul, cumpărat în 2019, e şi el împodobit cu sute de globuleţe.

Chiar dacă imaginea de ansamblu va fi asemănătoare cu cea din anii precedenţi, cei care ajung în Piaţa Mare din Sibiu în perioada sărbătorilor vor avea parte de câteva surprize.

"Faţă de anul trecut avem câteva noutăţi, în primul rând în ceea ce priveşte amplasamentul. Tot o noutate o constituie şi zona de picnic dedicată pe care o vom avea disponibilă în anumite perioade şi în anumite zile pe care le vom anunţa în avans. Acolo oamenii vor putea să vină şi să consume ce alimente doresc ei, chiar şi mâncare adusă de acasă. Vom avea o mulţime de ateliere, de data asta şi pentru adulţi, unde oamenii vor putea vizitatorii vor putea veni şi vor putea face diverse cadouri sau diverse decoraţiuni pentru luat acasă şi multe alte surprize", a continuat reprezentantul târgului de Crăciun.

120 de căsuţe vor aduce magia sărbătorilor în Piaţa Mare

Tot în Piaţa Mare, cele 120 de căsuţe cu produse artizanale, decorațiuni şi dulciuri iubite deja de toată lumea vor fi montate zilele acestea. Locuitorii aşteaptă cu nerăbdare să facă parte din poveste.

"Abia aşteptăm să se deschidă şi să venim cu copiii", a spus o localnică.

"M-am bucurat când am văzut bradul. Am şi făcut o poză. În fiecare an simţim că vine Crăciunul prin chestia asta că avem în Piaţa Mare bradul şi căsuţele", a adăugat altă persoană.

"Deja atmosfera din ce văd este în plină sărbătoare. Abia aştept să îmi aduc prietenii să venim să bem un ceai cald, turtă dulce", a precizat o tânără.

Ediţia din acest an a Târgului de Crăciun din Sibiu va avea loc în perioada 14 noiembrie - 4 ianuarie 2026. Organizatorii estimează o prezenţă de peste 300.000 de oameni.

