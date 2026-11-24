Târgul de Crăciun West Side Christmas Market, organizat de Untold Universe, în parteneriat cu Primăria Sectorului 6, se deschide, joi, în Parcul Drumul Taberei, cu un foc de artificii şi un concert live susţinut de Irina Rimes.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 6 transmis marţi, târgul se va deschide la ora 17:00, la ora 19:45 sunt programate aprinderea luminilor festive şi un spectacol de artificii şi de la ora 20:00 va avea loc concertul live al Irinei Rimes.

Programul artistic până pe 1 decembrie este următorul: vineri, de la ora 20:00 - Ovidiu Niculescu, sâmbătă, de la ora 20:00 - Cezar Ouatu, duminică, de la ora 20:00 - Oigăn, pe 30 noiembrie, de la ora 20:00 - DJ set: DJ Bumba by Minunţii, pe 1 decembrie, de la ora 19:30 - Irina Sârbu & Band.

Până pe 27 decembrie West Side Christmas Market va fi una dintre destinaţiile de sărbătoare ale Capitalei, cu spectacole live, seri de colinde, activităţi pentru copii, experienţe interactive şi numeroase surprize.

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Programul de vizitare este de luni până vineri, în intervalul orar 15:00 - 22:00, iar sâmbăta şi duminica, de la ora 11:00 la 22:00. În zilele de sărbătoare se aplică programul de weekend. Accesul este gratuit.

West Side Christmas Market pregăteşte şi în acest an "un tărâm de basm". De la emoţia primelor întâlniri cu Moş Crăciun şi până la distracţia pe gheaţă, Parcul Drumul Taberei va deveni "un loc al experienţelor multisenzoriale şi al bucuriei împărtăşite", a transmis Primăria Sectorului 6.

Printre atracţiile principale se numără: patinoarul, caruselul, trenuleţul colorat, sania VR, care îi va purta pe copii pe drumul renilor spre Laponia şi roata panoramică din care vizitatorii vor putea admira spectacolul luminilor festive. Podul iluminat va completa decorul de sărbătoare şi va oferi unul dintre cele mai frumoase locuri pentru fotografii şi amintiri de Crăciun. Adulţii se vor putea bucura de poveşti împărtăşite alături de un pahar de vin fiert pe terasa încălzită. Anul acesta târgul aduce şi două atracţii în premieră, Labirintul şi Banca Zburătoare, care vor completa experienţele pregătite pentru vizitatori şi vor oferi noi ocazii de distracţie şi aventură.

Căsuţa lui Moş Crăciun va fi din nou unul dintre locurile preferate ale copiilor, unde cei mici vor participa la ateliere creative şi activităţi interactive şi se vor bucura de întâlnirea cu Moş Crăciun.

West Side Christmas Market va fi şi un tărâm al gusturilor şi aromelor de sărbătoare. Cele 70 de căsuţe vor aduce împreună preparate tradiţionale, deserturi de sezon, băuturi calde, decoraţiuni şi cadouri realizate de artizani locali. Experienţa gastronomică va fi completată de peste zece food trucks, cu preparate inspirate din bucătăriile internaţionale, îmbinând gusturile familiare ale Crăciunului cu noi descoperiri culinare.

Muzica va da ritmul sărbătorilor şi la această ediţie West Side Christmas Market. Scena din Parcul Drumul Taberei va găzdui concerte şi spectacole ce vor aduce împreună artişti din genuri muzicale diferite pentru publicul de toate vârstele.