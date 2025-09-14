Tată şi fiu în prima linie a luptei cu focul. Gabriel calcă pe urmele tatălui, iar azi salvează vieţi împreună

Pompierii şi-au serbat ziua pe 13 septembrie, la datorie, atât în Capitală, cât şi în alte oraşe din ţară. Printre roboţi şi tehnică de intervenţie, copiii au putut să simtă pentru o zi cum e să fii pompier. În paralel, la Braşov, doi paramedici sunt dovada că meseria se transmite din tată în fiu.

O nouă filă de istorie a pompierilor români a fost celebrată, pe 13 septembrie, în Parcul Carol din Bucureşti. Locaţia nu a fost aleasă întâmplător. Carol I a fost domnitorul care a contribuit semnificativ la modernizarea şi transformarea pompierilor într-un serviciu profesionist.

"Anul acesta împlinim 177 de ani de la Bătălia din Dealul Spririi. Am pregătit atât tehnică de intervenţie, cea mai nouă, autospeciale, roboţi, drone, cât şi puncte de informare preventivă", a explicat Eduard Ştefan, reprezentant ISU B-IF.

Un prilej numai bun, atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari, să înveţe cum să reacţioneze în situaţii de urgenţă. "Învăţăm cum să reacţionăm corect în cazul situaţilor de urgenţă generate de cutremur, de incendii", a declarat Petruţa Precup, reprezentant ISU B-IF. La nici 3 ani, Tudor şi-a pus echipamentul de pompier şi visează ca într-o zi să se alăture echipelor de salvatori.

Una dintre principalele atracţii a fost autoscara pompierilor. Oamenii au stat la o coadă să poată urca câţiva metri, exact ca într-o misiune reală şi să simtă, măcar pentru câteva clipe, cum e să fii pompier.

Raed Arafat, prezent la Botoşani

Celebrări ale salvatorilor au avut loc în mai multe oraşe din ţară. La Botoşani, manifestaţiile au început cu o slujbă religioasă de sfințire a noului sediul al pompierilor urmată de o ceremonie solemnă la care au luat parte reprezentanți ai DSU şi ISU.

Evenimentul a avut și o parte dedicată comunității. Copiii au putut vizita autospecialele și echipamentele de intervenție, au interacționat cu pompierii și au testat instalațiile pregătite special pentru această zi.

Salvatori in tată-n fiu

La Braşov, doi pompieri militari au făcut din meseria de salvatori pasiune de familie. Sunt tată și fiu și lucrează în prima linie, în aceeaşi tură. Gabriel are 26 de ani, este sergent major și lucrează ca paramedic și șofer SMURD.

"Am fost împins oarecum de poveştile tatălui meu care este şi el coleg cu mine de 3 ani şi văzând cum primeşte recunoştinţă de la oamenii pe care i-a ajutat în diverse situaţii", spune Gabriel. Cei doi au fost împreună la zeci de intervenții.

"A văzut cum stau lucrurile, a dat examen, a intrat şi acum am devenit colegi. Am avut discuţii despre intervenţii, ce se întâmplă, cum se face. Este şi mândrie, este şi o grijă în plus pentru că tot timpul trebuie să ai grijă de copil", a declarat plt. adj. șef Ionel Sandu. Bineînțeles că in meseria de pompier munca în echipă aduce cele mai bune rezultate. Mai ales când profesia s-a moștenit din tată-n fiu.

