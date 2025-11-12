Au apărut imaginile de pe camerele de supraveghere din momentul când criminalul din Teleorman o ucide pe Mihaela. La întreaga scenă dramatică asistă copilul de trei ani al cuplului.

În imagini, se vede cum bărbatul o aleargă pe Mihaela şi o înjunghie fără milă de mai multe ori. Chiar dacă femeia cade la pământ, criminalul continuă să o lovească. Nici măcar prezenţa copilului, care venise lângă mama lui nu l-a oprit.

A ucis-o fără milă în faţa copilului

Când a văzut că Mihaela nu mai mişcă, bărbatul a luat-o la fugă. Fără să îi pese nicio clipă de copilul îngrozit pe care îl lasă lângă mama lui aflată într-o baltă de sânge.

Articolul continuă după reclamă

Când a fost găsit de vecini, băieţelul continua să îşi îmbrăţişeze mama. Imaginile de pe camerele de supraveghere au ajuns la oamenii legii pentru a fi analizate.

Reamintim că Mihaela, 25 de ani, a fost ucisă chiar de ziua ei onomastică. Se ducea cu băieţelul de trei ani la o vecină. Atacul a fost fulgerător. Fostul ei partener a pândit-o în fața bisericii și, orbit de furie, a ucis-o sub ochii celui mai mic dintre copiii cuplului.

51 de femei au fost omorâte de parteneri numai în ultimul an. După această ultimă tragedie, mai marii din Interne promit reanalizarea tuturor dosarelor de violenţă domestică şi monitorizarea "zilnică" a agresorilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰